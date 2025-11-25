Book Friday 2025: la alternativa pionera al Black Friday en Madrid

Llega a Madrid ‘Book Friday 2025’, una alternativa pionera a las jornadas de consumo digital del Black Friday en las que, del 28 al 30 de noviembre, se ofrece una oportunidad de encuentro con la literatura a través de diversas actividades presenciales con los autores, los lectores y los libreros como protagonistas.

La tercera edición del Book Friday busca la complicidad de las librerías pequeñas, veteranas o de reciente apertura, que realizan un meritorio esfuerzo por mantenerse abiertas, gracias a un buen modelo de gestión y su entusiasmo por fomentar unas comunidades lectoras activas.

Esta iniciativa convoca al encuentro entre la literatura y los lectores, promoviendo la compra de libros sin descuentos, defendiendo el oficio tradicional de librero/a y contribuyendo a la visibilidad de enclaves de la cultura en las ciudades, en la calle y en poblaciones rurales o desfavorecidas.

