ComunidadNoticiasSalud

Madrid en alerta por gripe: la incidencia se duplica en solo una semana

Gacetín Madrid

La Comunidad de Madrid recuerda la importancia de la vacunación frente a la gripe tras superarse el umbral epidémico y alcanzar una incidencia de 42 casos por cada 100.000 habitantes, duplicándose respecto a la última semana, tal y como refleja el último Informe Epidemiológico de la Dirección General de Salud Pública.

La campaña de inmunización se inició el 15 de octubre y está especialmente dirigida a adultos a partir de 60 años, personal sanitario y sociosanitario, niños desde los 6 meses hasta los 5 años y pacientes crónicos. También está recomendada para los siguientes perfiles de población: embarazadas, enfermos con patología crónica cardiovascular, respiratoria, renal, diabetes, cuidadores de personas vulnerables, fumadores y docentes de guarderías y centros de Educación Infantil.

Esta medida preventiva se aconseja igualmente a personas con exposición laboral directa a aves domésticas o cerdos en granjas, así como o explotaciones avícolas o porcinas, y aquellas que realizan servicios públicos esenciales como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bomberos o servicios de Protección Civil.

Desde el comienzo de la campaña, la sanidad pública madrileña ha prestado este servicio de forma gratuita a casi 1,2 millones de ciudadanos, destacando el incremento en un 3% en el ritmo de administración a los niños respecto a la temporada anterior. Se extenderá hasta el 31 de enero de 2026, salvo que circunstancias epidemiológicas aconsejen prolongarla.

Esta iniciativa de Salud Pública se lleva a cabo en más de 800 puntos, principalmente en los centros de salud y consultorios de Atención Primaria, hospitales públicos y residencias de mayores y de personas con discapacidad.

La Comunidad de Madrid reitera que la vacunación sigue siendo la medida más eficaz para evitar las complicaciones graves de la gripe y todas las personas con síntomas respiratorios deben extremar las medidas preventivas para frenar la transmisión de este virus, como el uso de mascarilla en espacios públicos o en presencia de personas vulnerables, así como el lavado de manos frecuente.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

El Senado celebra sus XXVIII Jornadas de Puertas...

El Supremo inadmite la querella de Ayuso contra...

‘El Manantial de los Sueños’ regresa a Madrid...

Una denuncia por venta de alcohol a menores...

El mundo de Pandora llega a Madrid con...

Madrid homenajea a personas e instituciones que trabajan...

Madrid avanza en el Plan de Rescate de...

El Hospital Ramón y Cajal estrena decoración en...

El mercado de La Navideña regresa a Madrid...

El Tren de la Navidad regresa a Metro...

Comentarios