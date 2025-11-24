Fuencarral-El Pardo apuesta por murales colaborativos para concienciar sobre la eliminación de la violencia contra la mujer

Los centros municipales de mayores de Fuencarral-El Pardo se suman, un año más, a las actividades para concienciar sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Como iniciativa destacada para visibilizar la temática, se han desarrollados murales colaborativos en cada uno de los centros de mayores del distrito. Estos espacios participativos reciben el nombre de Tiritas curativas y todos los socios están invitados a añadir nuevos mensajes en los dibujos que proporciona el propio centro.

El concejal de Fuencarral-El Pardo, José Antonio Martínez Páramo, ha visitado esta mañana el mural del Centro de Mayores Vocal Vecino Justo Sierra, junto a varias de las socias participantes y ha destacado que “estos dibujos con tiritas de frases positivas ensalzan la valía de las mujeres, refuerzan la autoestima de aquellas que puedan verse más dañadas y recuerdan que no están solas en la lucha contra cualquier tipo de violencia”. Martínez Páramo ha señalado que la junta municipal que preside “siempre apoyará a las víctimas y combatirá con todos los medios a su alcance aquellos comportamientos machistas y delictivos de los que tenga conocimiento”.

Además de esta iniciativa, la programación de Fuencarral-El Pardo en torno al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer abarca diversas actividades como talleres de autodefensa, obras de teatro, charlas, lecturas dramatizadas y cuentacuentos para los más pequeños en distintos centros municipales del distrito.