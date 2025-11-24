La Semana de Mayores de Latina celebra 35 años con una agenda llena de actividades

El distrito de Latina acoge la Semana de Mayores desde hace 35 años, dedicada a las personas de edad, pero abierta a todo el mundo con actos lúdicos y culturales. La gala de inauguración de esta edición se ha celebrado hoy en el Auditorio Paco de Lucía, donde el concejal de Latina, Alberto González, ha presentado los actos que van a tener lugar en los próximos cinco días.

González ha agradecido a las personas mayores su energía, ejemplo e implicación en la vida del distrito, cualidades por las que son “un pilar fundamental de nuestra comunidad, transmisores de valores, experiencias y vivencias”. Para corresponder a esta dedicación, González se ha comprometido a “seguir trabajando cada día, impulsando programas y actividades que favorezcan su bienestar”.

La Semana de Mayores se desarrolla del 24 al 28 de noviembre en los centros municipales y contempla sesiones de baile con orquesta por las tardes, actuaciones de teatro de las personas usuarias de los propios centros y actuaciones musicales como las del grupo musical Arte Sano, del Centro de Mayores Campamento (lunes 24) o la coral In Terra Pax, del Centro Margarita Salas (martes 25).

El programa también incluye excursiones culturales a Aranjuez y charlas sobre consumo energético o estimulación cognitiva, además de un encuentro intergeneracional para compartir vivencias con el alumnado del CEIP Hermanos Pinzón. Como en ediciones anteriores, tendrá lugar una gala de clausura, el viernes 28 de noviembre, en la que se reconocerá el trabajo de las juntas directivas de los centros y que terminará con un encuentro de grupos de baile en línea en el Centro Deportivo Municipal Aluche. Para poder participar en las actividades es necesario ser socio de los centros.