La música más entrañable del año llena las plazas y parroquias del centro de Madrid

La Navidad se vive también a través de la música, y este año, la Junta Municipal de Centro nos invita a disfrutar de un programa único de conciertos corales y recitales navideños que llenarán de emoción nuestras plazas e iglesias.

Durante todo el mes de diciembre y los primeros días de enero, coros y agrupaciones musicales ofrecerán actuaciones abiertas a todos los públicos, con repertorios que van desde los villancicos más tradicionales hasta piezas contemporáneas que celebran la unión en estas fechas tan especiales.

Conciertos en plazas

Las plazas del distrito se transforman en escenarios al aire libre donde la música se convierte en punto de encuentro vecinal disfrutando de la cultura con actuaciones de las siguientes agrupaciones: Coro Casa de los Musicales (13 de diciembre, en la plaza de la Corrala a las 18:00 h); Coro Meraki (14 de diciembre, plaza de las Comendadoras, a las 18:00 h); Coro Amabile (20 de diciembre, en la plaza Juan Goytisolo, a las 18:00 h); Zambomba Flamenca (20 de diciembre, en la plaza General Vara de Rey, a las 17.00 h); Coro Modern Choir (21 de diciembre, en la plaza Turno de Oficio, a las 18:00 h) ; Coro Real Casino de Madrid (23 de diciembre, frente al Casino, calle de Alcalá, 15, a las 19:00 h) y Coro Songspell (3 de enero, en la plaza Barceló, a las 18:00 h).

Conciertos en iglesias y parroquias

La tradición y la espiritualidad se unen en las parroquias e iglesias emblemáticas del distrito con las siguientes actuaciones: Coro Escuela María Dolores Pradera (11 de diciembre, Parroquia de San Lorenzo, 19:30 h); Coro La Escolanía Nuestra Señora del Recuerdo (12 de diciembre, Parroquia San Miguel, 19:30 h); Coro Satri (13 de diciembre, Parroquia Santa Cruz, 18:00 h); Coro Matritum (18 de diciembre, Iglesia San Nicolás de Bari, 20:30 h); Coro Vallekanta (19 de diciembre, Parroquia Santo Cristo del Olivar, 20:30 h) y Concierto Reyes Moraleda (20 de diciembre, Basílica Jesús de Medinaceli, 12:30 h).

Una invitación a compartir

Estos conciertos son mucho más que música, son momentos para reunirse en familia o con los amigos, celebrar la tradición y dejarse llevar por la magia de las voces que llenan de esperanza y alegría nuestras calles y templos.

El distrito de Centro abre sus plazas y parroquias para que vecinos y visitantes disfruten de la música más entrañable del año ¡Ven, escucha y comparte la Navidad con nosotros! Consulta toda la programación en este enlace.