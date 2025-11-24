Madrid visibilizará este 25N la destrucción del entorno de las víctimas que provoca la violencia de género

El Ayuntamiento de Madrid ha conmemorado hoy el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en un acto institucional en el que ha visibilizado que el asesinato de una mujer por violencia machista destruye vidas, en plural.

A través de distintos testimonios, se ha puesto el foco en el dolor y el impacto que esta violencia provoca en la familia y el entorno de confianza de la víctima, supervivientes que deben ser escuchados, acompañados y protegidos. Sus valiosos relatos han sensibilizado sobre una lacra cuya erradicación requiere del compromiso de toda la sociedad.

El acto, celebrado en el auditorio Caja de Música de CentroCentro, ha sido presidido por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien ha estado acompañado por el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, y representantes de los grupos municipales. La jornada ha comenzado con un minuto de silencio por todas las mujeres que sufren violencia de género. A continuación, ha intervenido Carmen Flores en representación del Consejo de las Mujeres de la Ciudad de Madrid.

Almeida ha subrayado la “necesidad de escenificar un compromiso institucional” en este día “de recuerdo con todas las mujeres que sufren esta violencia”, poniendo el foco en su entorno familiar. “Debemos de ser conscientes de que es el principio de este proceso cruel y dramático que acaba en muerte” como en el caso de las 38 mujeres asesinadas en 2025, ha dicho.

El alcalde ha agradecido el compromiso y “grandísimo trabajo” de la Policía Municipal de Madrid, “acompañando y protegiendo a las mujeres en tan difíciles circunstancias”, así como “a todos los servidores públicos del Ayuntamiento de Madrid que participan en ese proceso de protección”, especialmente los trabajadores de la Dirección General de Igualdad y Contra la Violencia de Género. Asimismo, ha recordado que “Madrid es esa ciudad donde se cruzan los caminos, pero hay un camino en el que todos deberíamos estar unidos” que es acabar con esta lacra, “con el compromiso institucional del Ayuntamiento de garantizar a las mujeres la mejor protección”.

En 2025, han sido asesinadas por violencia machista en España 38 mujeres y, como consecuencia de ello, han quedado huérfanos 20 menores de edad cuyo bienestar se ve condicionado por esta pérdida y, en algunos casos, también por el entorno violento en el que han crecido. No obstante, tal como se ha evidenciado en el acto, el impacto de la violencia es mucho más amplio y deja secuelas psicológicas en familiares, amigos y otras personas de la red de apoyo de la víctima cuyo sufrimiento necesita ser reparado. Una tarea que el Ayuntamiento de Madrid realiza a través de distintos recursos municipales.

Dos testimonios para poner voz a este drama

Verónica Moreno, sobrina de una mujer asesinada hace 20 años, ha ofrecido su testimonio a los presentes: “Mi tía fue asesinada por quien debía amarla y protegerla. La vida de mis primas cambió para siempre. Se quedaron solas y con un dolor imposible de medir”. Moreno ha hecho referencia al calvario legal al que se enfrentaron sus familiares, porque “la violencia machista nunca golpea a una sola persona, destroza todo su entorno de manera silenciosa”. Y ha terminado con un mensaje esperanzador para quienes viven una situación similar: “No existen palabras que curen el dolor, pero sí palabras que acompañan a quienes viven las ausencias”.

Daniel García, oficial de la Policía Municipal de Madrid de la Comisaría de Villa de Vallecas que trata entre sus competencias la violencia de género, también ha ofrecido su punto de vista. Decidió dedicarse a esto porque tuvo dos casos de violencia de género en su entorno cercano. “Cuando una mujer a la que hemos protegido es asesinada, el impacto emocional es difícil de describir, pero hay que reponerse y comprometerse”, ha compartido. “Cada mujer asesinada deja un vacío imposible de llenar y es un fracaso. Quiero hacer hincapié en la importancia de la prevención, la detección temprana y la intervención directa”, ha subrayado, “para que ninguna mujer más pierda la vida en manos de quien dice quererla”.

Tras escuchar estos testimonios, el alcalde ha constatado que “las heridas siguen abiertas después de décadas”, a la vez que ha afirmado que “estos mensajes son de esperanza y luz para toda la sociedad y, especialmente, para los entornos familiares”.

El broche final al acto institucional por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer lo ha puesto la lectura del poema Solo tengo seis años, de la autora Concha Vilches. La pieza ha sido recitada por Alejandra Rojas, profesora de interpretación, voz y expresión corporal de la Escuela Municipal de Arte Dramático, acompañada al violonchelo por Alba Clemente, profesora en las escuelas municipales de música Dúo Dinámico (Vicálvaro), Manuel Vázquez Montalbán (Tetuán) y Carmelo Alonso Bernaola (Fuencarral-El Pardo).

Campaña institucional

En el marco del 25N, el Ayuntamiento de Madrid ha lanzado hoy una campaña institucional que refuerza las acciones de sensibilización que el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad realiza de forma permanente a lo largo de todo el año. Bajo el lema ‘La violencia de género destruye vidas. Escuchemos al entorno de las víctimas’, se promueve la reflexión y toma de conciencia sobre cómo la violencia machista afecta al círculo cercano de las mujeres asesinadas.

Una de las creatividades recoge el testimonio real de la madre de una mujer asesinada que ha asumido la crianza de su hija: “Criar a mi nieta me da fuerza para seguir, pero siempre tendré a mi hija en mis pensamientos”. Por su parte, la segunda creatividad traslada el mensaje, también real, del hijo de una mujer asesinada: “Cuando esto te pasa ya no eres la misma persona. Te deja sin vida”. En ambas imágenes se plasma la ausencia de las dos mujeres mediante elementos simbólicos.

La campaña se exhibirá del 24 de noviembre al 1 de diciembre en el circuito de marquesinas, banderolas, mupis y pantallas digitales de la ciudad y también se publicará en medios de comunicación y redes sociales.

Red Municipal de Atención a Víctimas de Violencia de Género

El Ayuntamiento de Madrid ha articulado una completa red de apoyo a víctimas de violencia de género con recursos especializados en la prevención, detección, atención y reparación de las diferentes manifestaciones de la violencia machista, que garantizan una respuesta ágil y de calidad a las mujeres.

En concreto, pone a disposición de las víctimas y su entorno centros de emergencia operativos 24 horas; centros ambulatorios donde se les ofrece atención social, psicológica y jurídica, y también alojamientos protegidos en los que las mujeres son acogidas junto a sus hijos menores a cargo. En los últimos años, el Consistorio madrileño ha apostado por incorporar en estos centros la figura del psicólogo infantil para proporcionar apoyo y acompañamiento especializado a los hijos de estas mujeres.

Desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde, el presupuesto ejecutado en recursos de atención a víctimas de violencia machista se ha duplicado, pasando de 7 millones de euros en 2018 a 14 millones en 2024. En 2025, la inversión ha aumentado hasta los 16 millones de euros. Además, el número de profesionales se ha incrementado un 46 % en los últimos seis años. Si a esto se suma el presupuesto dedicado a la promoción de la igualdad, la inversión total alcanza los 29 millones de euros este año. La próxima aprobación de la nueva Estrategia de Igualdad entre mujeres y hombres de la ciudad de Madrid 2025-2028 permitirá seguir reforzando los servicios.