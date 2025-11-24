Los bebés ‘reborn’ hiperrealistas regresan a Madrid en una feria con actividades y sorteos

La Sala de eventos de RafaelHoteles Atocha de Madrid acoge este fin de semana del 29 y 30 de noviembre la edición 17ª de la feria ‘Dolls and Reborn International Show’ (DARIS), un evento donde se podrán adquirir todo tipo de reborn o bebés hiperrealistas, considerados como auténticas piezas de colección. También se podrán encontrar otras muñecas artesanales y se organizarán diferentes y divertidas actividades.

DARIS vuelve a acoger la presencia de más de treinta expositores que pondrán a la venta sus creaciones reborn, obras en tres dimensiones hechas de vinilo y silicona que reproducen el aspecto y el peso de un bebé real. También se podrán adquirir todo tipo de materiales, kits y accesorios como ropa, complementos como chupetes o biberones especiales para estos muñecos.

Los bebés reborn no son muñecos al uso, son piezas artísticas únicas de colección, que intentan reproducir la naturaleza o la figura humana con la máxima fidelidad posible. Por ello. el público los confunde con bebés reales ya que imitan cada vena, cada cabello y cada gesto de un recién nacido. Además habrá un sorteo en el que podrá participar todo el que acuda al evento, y cuyo premio será un bebé reborn valorado en más de 1.000 euros. También habrá una ‘Ruleta de la Suerte’ para ganar productos y accesorios como chupetes, patucos, etc.

En España llegaron hace poco más de una década y han pasado de ser la pasión de unas pocas coleccionistas a convertirse en un fenómeno mundial. La elaboración de estos muñecos requiere no sólo la utilización de diferentes técnicas, sino también la precisión y el estilo de cada artista. Su creación comienza con el trabajo de las escultoras, que emplean la arcilla para dar forma a los muñecos. Después, son reproducidos en vinilo o con técnicas 3D, y por último, las artistas los decoran hasta conseguir los matices del color, la textura o el cabello de un bebé real.

‘Dolls and Reborn International Show’