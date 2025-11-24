El CR Guindalera y escolares del CEIP Guindalera encienden las luces de Navidad del distrito Salamanca

El distrito de Salamanca ha encendido sus luces de Navidad esta tarde en un acto en el que han participado la concejala del distrito, Cayetana Hernández de la Riva, junto al Club Recreativo Guindalera y alumnos del CEIP Guindalera, centro educativo cercano al lugar del encendido de este año, la confluencia entre la avenida de Bruselas y la calle de Brescia, en donde la junta ha colocado un árbol de Navidad.

El Club Recreativo Guindalera es el cuarto equipo de fútbol más antiguo de Madrid, tras el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Real Club Deportivo Carabanchel. Fundado en 1924, el club centenario fue creado por un grupo de comerciantes del barrio de la Guindalera. El toque musical lo ha puesto el coro de niños del CEIP Guindalera, que ha interpretado un emotivo repertorio navideño.

Hernández de la Riva ha señalado que la junta del distrito ha instalado esta iluminación “en agradecimiento a nuestros vecinos, comerciantes, alumnos y deportistas, porque son ellos quienes a diario llenan de vida nuestras calles y le dan sentido a los barrios”. La concejala ha reivindicado y celebrado “valores profundos como la familia, la solidaridad, la fe, la paz y la ayuda a los vecinos que menos tienen”.

La iluminación comprende 15 arcos luminosos con motivos navideños en la avenida de Bruselas, un árbol de seis metros de altura en la calle de Brescia, una pirámide luminosa de casi cuatro metros en el Centro Cultural Buenavista, cortinas luminosas en la fachada del Espacio Cultural Núñez de Balboa, 40 y guirnaldas de luces led en el balcón de la Junta Municipal del Distrito de Salamanca (calle de Velázquez, 52). Todos estos motivos se suman a la iluminación que se inauguró el pasado sábado en las principales calles del distrito como Goya, Velázquez o Serrano.