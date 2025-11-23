Más de 200 vecinos de Ciudad Lineal se manifiestan contra la nueva tasa de basuras y la falta de limpieza

Más de 200 vecinos del distrito de Ciudad Lineal participaron en una concentración unitaria ayer, sábado 22 de noviembre, frente al edificio de la Junta Municipal. La movilización, impulsada por las asociaciones vecinales y culturales del distrito, tuvo como doble objetivo protestar contra la aplicación de la nueva tasa de basuras y exigir una mejora urgente en la limpieza y el mantenimiento de las calles.

Las entidades convocantes destacaron la amplia y positiva respuesta ciudadana, que se suma a la campaña de concienciación y asesoramiento desarrollada durante la última semana. En esta campaña han participado activamente la FRAVM (Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid), facilitando modelos de recurso que han tenido una «gran acogida», y contando con el apoyo de la oposición municipal y la organización distrital de Izquierda Unida.

Tasa «injusta» y valor catastral

El principal argumento de las asociaciones en contra de la tasa de basuras es que esta se aplica en función del valor catastral de la vivienda, un criterio que consideran «desproporcionado y nada progresivo». Los convocantes critican que la medida no atienda a la capacidad económica real de las familias ni al número de residentes por domicilio.

A esta crítica se suma la denuncia por la insuficiente limpieza en varios barrios del distrito. Los vecinos señalan el «abandono» de zonas como Quintana, Pueblo Nuevo, Ventas o San Pascual, y reclaman al Ayuntamiento un aumento en los medios dedicados a la limpieza y, fundamentalmente, una mayor fiscalización de los contratos de recogida y gestión de residuos adjudicados a empresas externas.

Exigencia de rediseño y transparencia

Durante la concentración, una portavoz leyó un manifiesto que resumía las reivindicaciones clave:

Rediseño de la Tasa: Que se reformule la tasa de basuras para que sea «progresiva y justa», atendiendo a la renta familiar y al número de residentes.

Que se reformule la tasa de basuras para que sea «progresiva y justa», atendiendo a la renta familiar y al número de residentes. Recursos: Aceptación inmediata de los recursos planteados por los vecinos contra el actual modelo de cobro.

Aceptación inmediata de los recursos planteados por los vecinos contra el actual modelo de cobro. Transparencia: Publicidad eficaz de los contratos de limpieza y la inclusión de la participación vecinal en el seguimiento y control de la labor de las empresas adjudicatarias.

Portavoces de las entidades convocantes aseguraron a los medios que esta concentración busca «marcar un antes y un después» y manifestaron su intención de mantener las movilizaciones hasta que el distrito reciba un servicio de limpieza y recogida adecuado y el Ayuntamiento muestre sensibilidad hacia un modelo de tasa más equitativo.