El carbono 14 revela que la puerta más antigua de Madrid tiene más de 600 años

La Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País anuncia un hallazgo patrimonial de gran relevancia para la historia de Madrid: la confirmación científica de que la puerta de acceso a la Torre de los Lujanes, sede de la institución desde finales del siglo XVIII, es, con alta probabilidad, la puerta civil más antigua que se conserva en la ciudad.

El estudio, realizado por la Universidad de Salamanca mediante la técnica del carbono 14, ha permitido fechar la madera en torno al año 1415 y situar la construcción de la puerta en los primeros años del siglo XV, lo que aporta una información inédita sobre uno de los elementos arquitectónicos más singulares del Madrid medieval. Durante años, este imponente portón de madera de nogal ha llamado la atención por su solidez, su diseño artesanal y la elegancia que aporta al acceso principal de la Torre de los Lujanes.

Su presencia, marcada por un trabajo minucioso en la madera y en la forja, ha despertado siempre un profundo interés entre quienes visitan la sede de la institución. Sin embargo, la ausencia de datos técnicos verificables impedía conocer con exactitud su antigüedad y confirmar la relevancia patrimonial que ahora ha podido ser desvelada gracias a la ciencia. Esta cronología convierte a la pieza en un elemento excepcional dentro del patrimonio civil madrileño y aporta una referencia clave para comprender mejor la evolución arquitectónica del conjunto de la Torre y las casas de los Lujanes, uno de los espacios más antiguos y singulares de la capital.

La conservación de esta puerta medieval, aún en uso, resulta especialmente significativa. Existen testimonios gráficos del siglo XIX que indican que la puerta llegó a estar tapiada durante un tiempo, circunstancia que probablemente contribuyó a su preservación. Su supervivencia hasta nuestros días, pese a reformas, incendios y cambios urbanos, refuerza su valor como testimonio material del Madrid medieval.

La institución, fundada en 1775 y actualmente inmersa en la conmemoración de su 250 aniversario, refuerza con este hallazgo su compromiso con el estudio y la difusión del patrimonio histórico madrileño. En el marco de dicha conmemoración, la Real Sociedad Económica Matritense celebrará una conferencia destinada a presentar públicamente los resultados de la datación científica. El acto, titulado La puerta de la Torre de los Lujanes. Datación por carbono 14. Nueva luz sobre uno de los conjuntos más singulares del Madrid medieval tendrá lugar el martes 25 de noviembre a las 19:00 horas en la sede de la institución, situada en la Plaza de la Villa.

Intervendrán como ponentes el doctor en Ciencias Químicas D. Miguel Ángel Muñecas Vidal, responsable del análisis científico, y el arquitecto D. José Manuel Castellanos Oñate, especialista en patrimonio. Durante la sesión se explicarán los procedimientos empleados para la datación mediante carbono 14, las conclusiones extraídas y las implicaciones que estos resultados tienen para el conocimiento del Madrid medieval. Asimismo, la institución anuncia que diversos medios de comunicación asistirán al acto, abierto a investigadores, especialistas en patrimonio y ciudadanía interesada.