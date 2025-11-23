Chocolates, quesos, dulces, vino caliente, adornos y música: el mercadillo navideño suizo llega a Madrid

El Club Suizo de Madrid acoge del 28 al 30 de noviembre una nueva edición del bazar benéfico de Navidad que organiza anualmente la Asociación de Damas Suizas de Madrid (ADAS) para recaudar fondos para ayudar a varias asociaciones y fundaciones.

El mercadillo navideño suizo cuenta con la esencia de los tradicionales mercados navideños del centro de Europa, con su decoración navideña que incluye las famosas coronas de adviento artesanales que cada año elaboran las socias de ADAS, talleres infantiles, productos de artesanía y regalos, así como una gran tómbola benéfica.

A lo largo del evento se podrán degustar y comprar los dulces típicos suizos, así como productos tradicionales como fondue, rösti, glühwein (vino caliente), raclette, chocolate y quesos. La oferta gastronómica se completa con un salón de té, barbacoa, bar y pastelería, y actuaciones de payasos a cargo de la Fundación Theodora, pintacaras, música en vivo y un coro con villancicos.

Los vales para la tómbola tienen un coste de 2 euros y los interesados en participar podrán ganar premios como noches de hotel, comida en restaurantes, vinos, balones oficiales de fútbol, perfumes o una cesta especial con productos suizos.

Los beneficios del bazar serán destinados a asociaciones y fundaciones de Madrid que mejoran la vida de niños y jóvenes de diferentes necesidades, como el Instituto San José, Down Madrid, Neuroblastoma, Jaresdem, Theodora y los comederos sociales de olVIDAdos y Manos de Ayuda Social.

Dónde: Ctra. Burgos (A-1), km. 14 – 28108 – Alcobendas – Club Suizo de Madrid. Precio: entrada gratuita. Horarios: