Ciudad Lineal celebra el Día de la Infancia con una jornada de actividades gratuitas

La Junta Municipal de Ciudad Lineal ha conmemorado hoy el Día Mundial de la Infancia con una programación de actividades gratuitas dirigidas a los más pequeños y sus familias. La concejala del distrito, Nadia Álvarez, ha acompañado a los vecinos en esta jornada festiva en el parque El Calero, donde ha visitado los distintos espectáculos y talleres organizados.

La jornada ha comenzado con el teatro musical Los ayudantes del maestro de la imaginación. A continuación, se han desarrollado diversas actividades de animación como globoflexia, zancudos y un muñeco gigante, junto a juegos tradicionales como el dominó gigante, la petanca, cartas, tiro con arco, tres en raya y parchís.

En paralelo, se han ofrecido talleres de manualidades en los que los niños han tenido la oportunidad de crear marcapáginas, gusanos de colores, pulseras, marionetas de dedos y disfrutar del pintacaras. Para terminar la jornada, el ilusionista Andy González ha sorprendido al público con el espectáculo Magia para Don Menor, lleno de humor, música y trucos.