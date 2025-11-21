Belenes, pistas de hielo, mercadillos, conciertos de Mocedades y Blanca Paloma y la gran Cabalgata en homenaje a los maestros: Madrid presenta su programación para estas navidades

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado de la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha presentado esta mañana en Casa de la Villa la programación que el Ayuntamiento de Madrid ha diseñado para las fiestas de Navidad y que lleva por lema ‘Madrid, una postal navideña’.

En el acto, que ha contado con la actuación del grupo Mocedades y del Coro de Voces Graves de Madrid, se ha detallado un completo programa de actividades diseñado para todo tipo de públicos y que incluye belenes, música, teatro, cine, pasacalles, artesanía y gastronomía. Especialmente pensada para disfrutar en familia, la programación ofrece momentos inolvidables como la cabalgata de Reyes que, inspirada en el conocimiento, la ciencia y la sabiduría, este año quiere rendir homenaje a los maestros.

Almeida ha animado a los madrileños y visitantes a disfrutar de «esta postal navideña que es la ciudad de Madrid», desde «la alegría, la paz y la concordia» que caracterizan a estas fiestas. El alcalde ha descrito la Navidad como un momento «para encontrarnos con nosotros mismos y nuestros seres queridos» y «desconectar de la realidad cotidiana y disfrutar de una ciudad repleta de actividades».

Una Navidad de luz

Conde Duque acogerá Una Navidad de Luz, un videomapping inmersivo creado por el artista visual José Vaaliña y el estudio de arte multimedia Eyesberg. La propuesta transformará el patio central en un espacio envolvente donde imagen, sonido y arquitectura se fusionan para dar forma a una experiencia colectiva y sensorial. A través de las proyecciones sobre las fachadas, el público emprenderá un viaje emocional por los distintos significados de uno de los símbolos más universales y profundos de la Navidad: la luz.

Se podrá disfrutar del 17 al 23 de diciembre, de 18:30 a 23:00 horas. Para completar la experiencia, el día 23 se celebrará una noche mágica de música navideña y luz con el Coro de Voces Graves de Madrid, dirigido por Juan Pablo de Juan, y la reconocida soprano Sonia de Munck. Un viaje sonoro que reivindica el espíritu de la Navidad en un concierto que tendrá tres pases.

Madrid es música en Navidad

Como cada Navidad, la ciudad vibrará con la música que recuerda las fechas más emotivas del año y se sumergirá en el espíritu de celebración que caracteriza estas fiestas. Grandes artistas y bandas de diferentes géneros musicales interpretarán sus mejores canciones en calles, plazas, balcones e iglesias en una programación que este año llega por primera vez a los jardines de Sabatini y vuelve a los balcones del Teatro Español.

El 14 de diciembre, la zambombada de Madrid recorrerá la plaza de la Villa, calle Mayor, calle de Santiago, plaza de Ramales y plaza de Oriente. Este pasacalle musical da la bienvenida a las fiestas con rondallas y cuadrillas tradicionales de distintas localidades de la región y provincias colindantes. Y continuará el 16 de diciembre con el concierto de Navidad que ofrecerá la Banda de Música de la Policía Municipal de Madrid en el Teatro Auditorio de la Casa de Campo.

Los jardines de Sabatini acogerán el 20 de diciembre a la banda madrileña Club del Río, que ofrecerá las mejores canciones de su repertorio y alguna sorpresa navideña. El día 21, actuará la Creativa Junior Big Band, dirigida por Patxi Pascual, con más de 20 músicos que harán vibrar con un variado repertorio de estilos como el funk, la bossa nova o el latin y una selección de clásicos navideños. Por la tarde, Dany Noel Band, uno de los bajistas más versátiles y expresivos de la escena internacional, acompañado de siete músicos, ofrecerá las canciones de su álbum Detalles y composiciones inspiradas en la Navidad. Y el día 22, la Familia de Parrilla de Jerez ofrecerá una zambomba flamenca, dirigida por Juan y Bernardo Parrilla, con los villancicos gitanos más tradicionales.

La plaza de los Carros también será un importante punto de encuentro musical. El 27 de diciembre, a las 19:00 h, Sugar Soul Shakers, ocho grandes músicos de la escena soul y funk madrileña, ofrecerá un repertorio con clásicos navideños de grandes artistas internacionales. El día 28, The Good Men Swingtet, una little big band con músicos internacionales afincados en Madrid, llenará la plaza de clásicos de la época dorada del swing y melodías navideñas. Y por la tarde, ocupará el escenario una de las bandas más respetadas de la escena europea de música negra, The Buttshakers.

La música navideña también resonará desde algunos de los balcones más emblemáticos de Madrid. Desde el balcón del Teatro Español, el 18 de diciembre, a las 17:00 h, el coro All4Gospel Choir, formado hace más de una década por Rutty Rock, ofrecerá un espectáculo que mezcla clásicos del pop y villancicos con arreglos góspel. El día 19, a las 17:00 h, la reconocida cantante, compositora y escenógrafa Blanca Paloma propone descubrir las canciones de su primer disco, junto a interpretaciones de Falla, Lorca y Sor Juana Inés y un villancico que aprendió de su abuela Carmen. Y en el balcón de Casa de la Villa, el día 29, a las 19:00 h, actuará Ara Martí Quartet. El día 30, a la misma hora, actuará Juan Zelada, una de las figuras más reconocidas del soul nacional, acompañado por una sección de vientos que promete poner a bailar a vecinos y visitantes con temas propios y un repertorio navideño lleno de groove, energía y mucha alma.

El ciclo ‘Música en las iglesias’ añadirá un toque especial a las celebraciones navideñas, con actuaciones de destacados artistas en algunos de los templos más bellos de la ciudad. La Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro albergará, el 18 de diciembre, el concierto El Violín de Farinelli de la mano de Jorge Jiménez & Tercia Realidad, que busca recrear el mundo sonoro y la esencia del famoso castrato, quien fue una estrella en el siglo XVIII; y el día 19, será el turno de Cantares de Esperanza con la cantaora sevillana Esperanza Fernández, acompañada por el guitarrista flamenco Joni Jiménez. El acceso es libre hasta completar aforo.

La Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe presentará a Sara Correia, una de las voces más representativas del fado portugués, el 23 de diciembre, a las 20:00 h. El día 26, a la misma hora, será el turno del cantaor Arcángel, figura destacada en el flamenco contemporáneo que aportará su toque personal y emotivo a las canciones navideñas y populares. El acceso es gratuito previa descarga de entradas, a partir del 16 de diciembre, en navidadmadrid.com.

La Real Colegiata de San Isidro y Nuestra Señora del Buen Consejo se une al ciclo navideño con dos destacadas actuaciones. El 2 de enero, el pianista Chico Pérez, acompañado de dos voces y un violonchelo, ofrecerá el concierto Un piano por Navidad, un recorrido a través de la música y las melodías que han marcado estas fiestas desde nuestra infancia. El día 3, será el turno del prestigioso conjunto vocal e instrumental La Grande Chapelle, dirigido por Albert Recasens, que propone un viaje musical al siglo XVII. Ambos conciertos, programados a las 18:30 h, ofrecen a madrileños y visitantes la posibilidad de vivir la Navidad desde una perspectiva musical y espiritual, en un entorno de gran riqueza artística y cultural. El acceso es libre hasta completar aforo.

También se podrá disfrutar del ciclo ‘Los distritos cantan’, del 20 diciembre al 4 enero, en el Auditorio de CentroCentro, en colaboración con la Federación Coral de Madrid. Un clásico de la programación navideña en el que las agrupaciones corales de los distritos son las protagonistas. El acceso será gratuito previa descarga de entradas, a partir del 13 de diciembre, en navidadmadrid.com.

Un año más, se suma a las celebraciones navideñas el Proyecto Acorde Urbano del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, con la participación de orquestas, agrupaciones musicales, coros y bandas de los diferentes distritos, que ofrecerán conciertos en residencias de mayores, parroquias, espacios públicos y centros culturales, así como en el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

Mocedades actuará en el Teatro Real en el Concierto de Reyes, que tendrá lugar el 5 de enero, a las 12:00 h, organizado por el Ayuntamiento de Madrid. El grupo estará acompañado por la Banda Sinfónica Municipal de Madrid bajo la dirección del maestro Jan Cober. Toda la recaudación se destinará a la fundación Adopta Un Abuelo.

Itinerario de belenes de Madrid y la exposición Belenes del Mundo

El Área de Cultura, Turismo y Deporte ha diseñado una guía para acercar a madrileños y visitantes los nacimientos más emblemáticos de Madrid y sus distritos. El itinerario comienza con el belén del Ayuntamiento de Madrid en el Palacio de Cibeles y ofrece un recorrido completo con una amplia variedad de estilos y espacios representativos. El Corte Inglés se une un año más con los belenes en sus centros comerciales.

Además, madrileños y visitantes podrán disfrutar otra Navidad más de una selección de belenes de la colección Basanta-Martín, una de las más importantes del mundo, que reúne más de 4.000 conjuntos belenísticos y 25.000 figuras procedentes de 158 países, con piezas que abarcan desde el siglo XVIII hasta la actualidad.

‘Madrid, Navidad de encuentro’ en Matadero Madrid

Matadero Madrid ofrecerá un programa de actividades diversas para toda la familia, con talleres, conciertos, instalaciones, juegos, teatro y mucha Navidad y vuelve a ser un punto de encuentro que albergará algunas de las actividades más relevantes de la Navidad.

A partir de este año, ‘Madrid, Navidad de encuentro’ inicia una nueva etapa en la que en cada edición será protagonista y articulará la programación una manifestación artística y cultural. En esta ocasión será ‘la palabra’, vehículo de memoria, emoción, imaginación y encuentro de las familias y la gente más allegada y querida. Con la literatura como eje conductor, el programa es un homenaje a los clásicos de la literatura infantil europea, con autores como Shakespeare, Dickens o Andersen, y a las narraciones que han acompañado esta festividad a lo largo del tiempo.

La Plaza Matadero vuelve a ser un gran escenario abierto a todos los públicos. A mediodía, el espacio acogerá propuestas familiares, con música y canciones alegres y bailables, a veces gamberras, pero siempre didácticas. Y, al llegar la noche, el escenario se llenará de sonidos contemporáneos que viajan del jazz al soul, del funk al flamenco, dando protagonismo a bandas y artistas de la escena madrileña, desde nuevas promesas hasta nombres consolidados, como SP Big Band, Roni Di Capo, El Cuerpo del Disco, Trío Bravo o Combo Batanga. Una propuesta diversa, cercana y vibrante que celebra la música en directo y el encuentro cultural.

El Teatro de Autómatas del Ayuntamiento, una joya del patrimonio cultural madrileño, será otro de los grandes atractivos. Esta histórica atracción de feria, construida en la década de 1940, ofrece un espectáculo con figuras mecánicas en movimiento y una rica decoración distribuida en diez escenarios que representan desde escenas costumbristas hasta cabarés.

Otra Navidad más, la nieve volverá a cubrir cada día la Plaza Matadero, creando un ambiente mágico. Y, como cada año, su clásica pista de hielo volverá a invitar a todos los vecinos y visitantes de Madrid, tanto a principiantes como a patinadores experimentados, a encontrarse, disfrutar y celebrar juntos unas fiestas únicas.

Quienes quieran disfrutar del deporte estrella del invierno también pueden encontrar la pista de hielo del Palacio de Cibeles (calle de Montalbán, 1), que abrirá sus puertas del 13 de diciembre al 5 de enero. Esta pista tiene unas dimensiones de 400 m2 y se instala cada Navidad, desde 2012, en la Galería de Cristal.

Mercadillos tradicionales y propuestas de los distritos

Los mercadillos navideños, una tradición imprescindible en estas fiestas, vuelven a llenar la ciudad con su encanto característico, destacando el emblemático de la plaza Mayor. Además, se instalarán mercadillos en numerosas plazas de diferentes distritos, que ofrecerán casetas dedicadas a productos y adornos típicos de la Navidad. Además, los teatros, centros municipales y distritos ofrecerán una variada programación especial navideña para el disfrute de todos.

El cartel navideño, un homenaje al patrimonio arquitectónico de Madrid

El cartel es obra del arquitecto e ilustrador Pablo García Conde, conocido como Polinho Trapalleiro, que se ha inspirado en el belén que Carlos III trajo a España y que cada Navidad puede ser contemplado en el Palacio Real de Madrid. En el cartel se muestran y esconden más de 70 ‘secretos’ de la ciudad, ambientados en una atmósfera navideña. Muchos de sus edificios más emblemáticos y otros menos conocidos, fuentes y fachadas dispuestas en ubicaciones imaginarias rinden homenaje a su patrimonio arquitectónico. Entre sus sucesivos planos y rincones aparecen diversas escenas tradicionales, cotidianas y otras mágicas. En él se hace referencia también al pequeño comercio, a los mercados, a la vida de barrio, a las artes, a la historia de Madrid y sus orígenes. Es un dibujo lleno de guiños y detalles de Madrid, con la intención de que madrileños y visitantes se detengan estas Navidades frente al cartel para ir descubriendo cada uno de sus secretos.

Iluminación navideña

El alumbrado navideño arrancará mañana sábado con un gran acto de encendido en la plaza de Cibeles en el que Carlos Sainz, bicampeón mundial de rally será el encargado de accionar el pulsador que pondrá en marcha más de 13 millones de bombillas. El acto arrancará con un videomapping sobre la fachada del Palacio de Cibeles y contará con las actuaciones de Pablo López y otras muchas sorpresas.

La iluminación de este año llegará a más de 240 emplazamientos de los 21 distritos de la capital. Entre las principales novedades, destacan el gran abeto frente al edificio Metrópolis, el nacimiento gigante de la plaza de las Cortes, el coro de ángeles de la glorieta de Atocha o el nuevo diseño de Gran Vía.

Accesibilidad

Una edición más, la Navidad contará con una oferta cultural diversa y accesible fruto del esfuerzo y dedicación de diferentes equipos, artistas y profesionales y su compromiso con la cultura para todos. Toda la información sobre las medidas de accesibilidad, espacios reservados y descuentos para personas con discapacidad se puede consultar en la web navidadmadrid.com.

La preocupación por la sostenibilidad también está presente en la campaña navideña con la puesta en práctica de medidas enfocadas a reducir su impacto ambiental, que van desde el reciclaje de los residuos o el fomento de la movilidad sostenible hasta el cálculo de las emisiones contaminantes y su posterior compensación de la huella de carbono.