El PSOE exige explicaciones al Gobierno de Almeida ante el «colapso» del padrón municipal

El concejal socialista Enrique Rico ha exigido en la comisión de Presupuestos que integra las áreas de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias, «información detallada sobre el montante económico que el Ayuntamiento de Madrid está destinando para solucionar el grave colapso que está sufriendo el sistema de solicitudes de actualización del padrón municipal».

Rico ha advertido de que la situación, que está afectando tanto a las gestiones presenciales como a las telemáticas, está derivando en un escenario “inaceptable y peligroso”, donde la saturación administrativa “está permitiendo la aparición de mafias que están cobrando hasta 300 euros por empadronar a personas en viviendas particulares, pese a tratarse de un trámite público y gratuito”, ha recordado.

“Estamos ante un hecho gravísimo. El colapso del padrón está perjudicando a miles de ciudadanos que simplemente están intentando ejercer un derecho básico. Y mientras tanto, el Ayuntamiento sigue mirando hacia otro lado”, ha señalado Rico.

El concejal socialista ha recordado que el empadronamiento es imprescindible para acceder a servicios esenciales como la escolarización de menores, la atención sanitaria o la solicitud de ayudas sociales. “Hay familias enteras que están quedándose atrapadas en esta situación. Que el Ayuntamiento no esté actuando es una irresponsabilidad absoluta”, está añadiendo.

Rico ha criticado además que, siendo el padrón una competencia municipal exclusiva, el Gobierno de la ciudad no priorice la inversión en este servicio e ignora un problema que está afectando al día a día de la ciudadanía. “Es incomprensible que esté habiendo dinero para determinadas actuaciones y no para garantizar un derecho básico”, ha concluido.

El concejal está reclamando hoy un compromiso claro y una dotación presupuestaria suficiente para normalizar el servicio y frenar de inmediato las prácticas ilícitas que están proliferando alrededor del padrón municipal.