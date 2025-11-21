Generosidad: la donación de un paciente del Hospital 12 de Octubre posibilita varios trasplantes de órganos en un solo día

Un paciente del Hospital público Universitario 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid ha donado todos los órganos sólidos y ha hecho posible varios trasplantes en un solo día. La generosidad de su familia ha permitido realizar cinco trasplantes, ofreciendo de esta forma una nueva oportunidad de vida a varios pacientes receptores que estaban en lista de espera. Gracias a ello, ha sido posible la extracción del corazón, hígado, páncreas y riñones. Además, ha donado las córneas.

En esta misma jornada el Hospital realizó también un trasplante de pulmón con una donación procedente de otro centro, lo que hizo aún más complejo el trabajo que de forma habitual desarrollan los profesionales que asumen esta actividad. La Coordinación de Trasplantes del Hospital 12 de Octubre es la encargada de organizar todo el proceso de donación, movilizando a los diferentes equipos implicados, altamente capacitados y especialmente entrenados, que actúan con la máxima rapidez y precisión para conservar y garantizar la viabilidad de los órganos.

En cada alerta de donación y trasplante que se activa en el Hospital 12 de Octubre participan aproximadamente 50 profesionales pertenecientes a distintas áreas médicas y quirúrgicas, cuidados intensivos, enfermería, técnicos, celadores y personal de apoyo, que garantizan que el proceso se desarrolla con la máxima eficacia y seguridad.

El doctor Mario Chico, coordinador de trasplantes del Hospital 12 de Octubre, ha destacado que “es fundamental concienciar a la población sobre la importancia de este acto solidario. La donación de órganos supone una oportunidad vital para pacientes que afrontan enfermedades terminales y, en muchos casos, puede mejorar significativamente su calidad de vida o incluso salvarles la vida. También es una manera de poner en valor la generosidad que históricamente ha distinguido a nuestra sociedad”.

Por ello, ha asegurado que “es esencial que cada persona exprese su voluntad de ser donante y, especialmente, que lo comunique a sus familiares. De esta forma, en caso de sufrir una enfermedad sin cura, una muerte encefálica o una situación irreversible, nuestros seres queridos sabrán cuál es nuestra decisión respecto a la donación de órganos”.