Investigadores madrileños demuestran que fibras dietéticas reducen notablemente el deseo de consumir alcohol

Un nuevo estudio ha demostrado que determinados tipos de fibra dietética tienen la capacidad de modificar la microbiota intestinal de manera específica, y, como consecuencia, reducir de manera notable el consumo voluntario de alcohol. El hallazgo abre la puerta al diseño de nuevas estrategias nutricionales para prevenir o modular conductas relacionadas con el consumo de alcohol.

La investigación, llevada a cabo en ratas Wistar, evaluó seis dietas diferentes: una dieta estándar y cinco dietas enriquecidas con diversas fibras, como celulosa, pectina, almidón resistente, goma guar e inulina. Tras el periodo de intervención dietética, los animales tuvieron acceso libre al alcohol según un protocolo estandarizado de consumo. Además, se analizó la composición de la microbiota intestinal mediante secuenciación 16S en tres momentos clave: al final de la intervención dietética, después del consumo voluntario de alcohol y tras una fase de intoxicaciones repetidas.

Los resultados mostraron que las fibras fermentables (inulina, pectina y goma guar) redujeron la ingesta de alcohol entre un 40 % y un 60 %, mientras que las fibras no fermentables (celulosa y almidón resistente) no presentaron efectos significativos en el consumo. Las fibras fermentables favorecieron un aumento de las bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta (SCFAs), compuestos esenciales en la comunicación entre el intestino y el cerebro, y disminuyeron la abundancia de bacterias asociadas a la disbiosis inducida por el alcohol.

Un aspecto importante del estudio es que estos beneficios en la microbiota intestinal se mantuvieron incluso después de la exposición repetida al alcohol, lo que sugiere que las fibras fermentables podrían ejercer un efecto protector frente a los daños derivados del consumo excesivo de alcohol.

El trabajo también refuerza la idea de que la alteración de la microbiota intestinal inducida por el alcohol está estrechamente relacionada con el comportamiento de búsqueda y consumo de alcohol, un vínculo cada vez más reconocido en los trastornos por consumo de alcohol. En este sentido, el estudio propone que modificar la microbiota intestinal a través de una intervención tan sencilla como ajustar el tipo de fibra en la dieta podría ser una herramienta complementaria en el tratamiento de problemas relacionados con el consumo de alcohol.

La investigación, que combina avanzadas técnicas de análisis microbiológico, paradigmas conductuales de consumo de alcohol y seguimiento longitudinal, fue llevada a cabo por un equipo multidisciplinario integrado por expertos del departamento de Psicobiología y Metodología en Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Psicología, la Facultad de Farmacia y la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, con la colaboración del CES Cardenal Cisneros, la Universidad Nebrija y la Universidad Francisco de Vitoria.

Aunque este estudio se realizó en modelos animales, los autores sugieren que los resultados abren la puerta a la exploración de intervenciones dietéticas con fibras fermentables en ensayos clínicos, con el objetivo de verificar si estos efectos también se pueden reproducir en humanos.

Figura 4A muestra de forma clara cómo las fibras altamente fermentables (inulina, pectina y goma guar) reducen de manera muy notable —entre un 40 % y un 60 %— el consumo voluntario de alcohol en comparación con el grupo control y con las fibras no fermentables. Figura 4B presenta las medias marginales del consumo diario de alcohol, lo que permite visualizar de manera integrada el efecto global de cada tipo de fibra a lo largo de todo el periodo experimental. Estas dos imágenes resumen de manera directa y comprensible el resultado central del estudio: determinados tipos de fibra producen cambios en la microbiota intestinal que se asocian con una reducción significativa de la ingesta de alcohol.