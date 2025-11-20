Qué hacer en Madrid este fin de semana: planes y agenda cultural para disfrutarlo

Si buscas qué hacer en Madrid este fin de semana, te traemos propuestas de la agenda cultural municipal, como la iluminación navideña que encenderá Carlos Sáinz el sábado 22 de noviembre. La programación cultural incluye un festival de cine surrealista y una obra de teatro de objetos, Premio FETEN al Mejor Espectáculo de Teatro de Objetos.

También puedes visitar la exposición fotográfica de Estela de Castro sobre animales que han corrido poca fortuna. La obra Aromas de soledad, basada en textos de José María Gabriel y Galán, completa las sugerencias. Todo esto y mucho más en esta selección semanal.

Encendido de luces navideñas (alumbrado tradicional)

Este sábado se hará el tradicional encendido de las luces de Navidad, a una semana del comienzo del periodo de Adviento católico que le precede. El deportista español Carlos Sainz, reconocido como uno de los mejores pilotos de rallies del mundo, será el encargado de accionar el interruptor instalado en un escenario de la plaza de Cibeles a las 19:30 horas.

Unos 13 millones de bombillas se repartirán por los distritos de Madrid formando figuras, decorados y 13 grandes abetos con motivos navideños. Todas las luces serán eléctricas de tipo LED para priorizar el ahorro energético y la sostenibilidad ambiental. Llegarán a 240 emplazamientos que madrileños y visitantes podrán disfrutar hasta el 6 de enero.

Este año habrá, además, grandes novedades en la iluminación navideña y volverán los dibujos infantiles que se convertirán en luces de Navidad. El encendido del alumbrado navideño llegará acompañado de un espectáculo especial, la proyección de La energía de la Navidad, un gran ‘videomapping‘ que envolverá de luz y sonido la fachada del Palacio de Cibeles. Este gran evento del encendido en Cibeles continuará con música en directo de la mano del cantante Pablo López.

Festival ‘Rizoma’ (cine y cultura)

Dentro de la programación cultural del fin de semana en Madrid vuelve la XIII edición del Festival Internacional de Cine & Cultura Entrelazada Rizoma. CINETECA Madrid (plaza de Legazpi, 8) será una de sus sedes hasta el próximo domingo. Este evento internacional nació en un pueblo albaceteño de 500 habitantes, donde se proyectó Amanece que no es poco, la película surrealista de José Luis Cuerda que entonces no estaba disponible en DVD.

Con esa vocación surrealista y el subtítulo de este año, Transrealismo, el festival une el mundo cinematográfico con otras disciplinas, como el arte y la música, siguiendo la idea de un rizoma con múltiples ramificaciones. Hoy podrás ver en CINETECA Fenómenos naturales, The Adventures of Angosat y el corto Videoclip 21 seguido por Que vienen los perros.

II Festival Flamenco de Tetuán (música)

El distrito de Tetuán vuelve a llenarse de arte jondo con la segunda edición de su festival flamenco. La programación incluye la exposición Cante Jondo, del artista Darifé, en el Centro Cultural Eduardo Úrculo, y dos actuaciones destacadas: Gabriela Giménez (viernes 21) y La Farruca y El Carpeta (sábado 22).

El domingo 23, la plaza de Pablo Ruiz Picasso será escenario de una gran cajoneada al aire libre. Un encuentro participativo con 150 cajones para aprender los ritmos básicos del compás flamenco. Estará dirigida por el percusionista El Guille y contará con la colaboración de Flamenco A Bocajarro y Pepe Abellán.

Tumbalafusta (teatro infantil) Espacio Abierto. C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 20

Dentro de la agenda cultural del fin de semana en Madrid, Tumbalafusta llega como una obra de teatro de objetos con texto y propuesta musical. Este montaje ha ganado este año el Premio FETEN al Mejor Espectáculo de Teatro de Objetos.

Pensada para niños a partir de 4 años y sus acompañantes, se estrena en Madrid con dirección de Xavier Bobés y Pau Matas, y con creación y dramaturgia de ambos junto con La Ruta 40. La madera será el elemento central del escenario, con formas manipuladas por Alberto Díaz y Sergi Torrecilla, que invitan al espectador a reflexionar sobre distintas maneras de entender el mundo.

‘The Animals’ (exposición) Matadero Madrid. Paseo de la Chopera, 14

Estela de Castro, fotógrafa que realizó los retratos oficiales de los reyes de España en 2019, se acerca ahora a granjas, circos, criaderos, cotos de caza, zoos, santuarios y centros de rescate de animales, entre otros espacios. Con la muestra The Animals, continúa su vocación activista en favor de los animales en situación de abandono, maltrato o encierro, una línea que ya mostró en trabajos anteriores como Zoocosis. Este nuevo proyecto, desarrollado durante dos años, reúne 122 instantáneas, de las que se han seleccionado 22 para la exposición, todas tratadas con la técnica del claroscuro.

El libro en el que se basa fue premiado por el Ministerio de Cultura como ‘Mejor Libro de Arte’ del año 2023. El soporte será la fachada de Nave 15 que por primera vez en Matadero Madrid asume este rol artístico. Este fin de semana, además, tendrán lugar visitas guiadas.

Aromas de soledad (teatro) Teatro Fernán Gómez. Plaza de Colón, 4

Otro de los planes del fin de semana en Madrid lo trae el poeta y dramaturgo Raúl Losánez que versiona en el Teatro Fernán Gómez a otro poeta español que en este caso nació dos siglos atrás. Se trata de José María Gabriel y Galán, escritor salmantino reconocido por sus versos dedicados al campo y a sus trabajadores.

Apadrinado por Miguel de Unamuno, Emilia Pardo Bazán hablaba del alcance de su poesía al contar cómo vio a un grupo de labriegos llorar al escuchar sus textos recitados. Este público en su mayoría analfabeto componía la población de las grandes extensiones de Castilla y Extremadura. Ana Contreras dirige esta obra teatral en la que se suben al escenario Jesús Noguero, Carmen del Valle y Nacho Vera y representará hasta el 7 de diciembre.

Y además, otros planes de la agenda cultural para que sepas qué hacer en Madrid este fin de semana…

No te pierdas la obra Filosofía mundana con texto de Javier Gomá, dirección de Luis Luque e interpretación de Jorge Calvo, Marta Larralde, Pepe Ocio y Laura Pamplona, con la colaboración de Covadonga Villamil. El Teatro Circo Price vuelve con su montaje navideño Sueña despierto. Aún quedan plazas para el taller de creación sonora ‘Una ternura que atraviesa el tiempo’en el Centro Sociocultural Ágata. También puedes apuntarte al taller de reparación de objetos cotidianos ‘Repair Café’ de Medialab Matadero. En el mismo espacio te esperan dos exposiciones: ‘Legendaria II: mitos contados e ilustrados’ y la propuesta inmersiva Cleopatra’. Sin salir de Matadero, los más pequeños de 2 a 8 años podrán participar en el taller ‘Investigactiva’ o acompañar a la protagonista de La doncella guerrera en el Teatro de Títeres de El Retiro.