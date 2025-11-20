Más de 7 años de cárcel por intentar matar prendiendo fuego a un sin techo en Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial que condenó a 7 años, 6 meses y un día de prisión por un delito de asesinato en grado de tentativa a un hombre que se encontraba durmiendo en la calle.

La resolución del órgano provincial relata acreditado que, pasadas las 10 de la noche del 18 de febrero de 2024, el acusado se dirigió a la calle Doctor Mariani, en el distrito madrileño de Tetuán, junto a la calle de Bravo Murillo, donde la víctima se encontraba durmiendo profundamente bajo unos cartones y cubierto con un edredón.

Con ánimo de acabar con su vida, prendió fuego con un mechero a la manta que lo cubría. Posteriormente, un hombre que estaba paseando con el perro vio el fuego y logró sofocar las llamas pisando repetidamente la prenda. Seguidamente, se dirigió al procesado y le dijo en voz alta “¿quieres matarle?»”, contestándole aquel que “él se lo había buscado”.

“Las conclusiones que, alejando todo atisbo de duda, afirman en el caso enjuiciado la autoría y un claro animus necandi en el procesado recurrente, tras el ponderado y riguroso análisis del material probatorio, y por las aludidas circunstancias previas, coetáneas y posteriores, son lógicas y racionales”, señalan los juzgadores.

Por ello, los juzgadores concluyen que la sentencia de instancia “no solo recoge la prueba sobre la cual se ampara la condena, sino que además recoge y fundamenta el motivo por el cual es descartada la versión que de los hechos presenta ante el Tribunal a quo el apelante. Razonamientos todos ellos que dan lugar a la enervación de la presunción de inocencia”. La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación.