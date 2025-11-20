Los autónomos saldrán a la calle en Madrid ante la «precariedad» y «asfixia» que sufren

Trabajadores por cuenta propia de todo el territorio nacional, articulados bajo la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos, han convocado una manifestación en Madrid el próximo 30 de noviembre. El colectivo busca movilizarse bajo el mensaje unificado de «POR UNAS CONDICIONES DIGNAS DE TRABAJO» para denunciar la precariedad y la «asfixia» económica que, según afirman, afecta al desarrollo de su actividad.

La marcha en la capital partirá a las 11:00 de la mañana desde la Plaza de España. El recorrido está previsto que avance por la Calle Mayor, la Plaza de la Villa, Calle Bailén, Plaza de Oriente y la Calle Arenal, para culminar en la Puerta del Sol, donde se procederá a la lectura del Manifiesto Nacional de los Autónomos.

Reivindicaciones

El manifiesto que se leerá durante la concentración expone varias preocupaciones clave del colectivo, exigiendo medidas «urgentes y justas» a las administraciones. Los autónomos denuncian, por un lado, el incremento constante de costes y cuotas en un contexto de caída de ingresos, y reclaman una revisión justa de dichas cuotas y una rebaja de su carga fiscal.

Por otro lado, la Plataforma señala la falta de una protección social equiparable a la que disfrutan los trabajadores asalariados, exigiendo que se subsane esta desigualdad. Un punto crucial de la protesta es el retraso en la aplicación de la exención del IVA para aquellos autónomos que facturen menos de 85.000 euros, cuya aprobación inmediata se demanda.

Las quejas también se extienden a la «burocracia asfixiante» que, según los convocantes, dificulta el cobro de ayudas y la gestión ordinaria de la facturación, además de señalar la desaparición acelerada del comercio local como una consecuencia directa de esta situación. El movimiento se define a sí mismo como un movimiento ciudadano independiente, no ligado a partidos políticos, y pacífico.

Sus portavoces han declarado que “No pedimos privilegios, pedimos justicia. Somos quienes levantamos cada día la persiana y sostenemos buena parte de la economía. Sin autónomos no hay futuro”. La Plataforma hace un llamamiento a la participación no solo a los propios autónomos, sino a la ciudadanía en general que observa el declive de los negocios de proximidad en sus barrios.