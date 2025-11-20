Madrid ciudad

Madrid autoriza 1,4 millones de euros para proyectos de ocio saludable y salud mental dirigidos a la infancia y la juventud

La Junta de Gobierno de Madrid ha autorizado un crédito de 1,4 millones de euros destinado a una línea de subvenciones para el desarrollo de actividades dirigidas a la población infantil y juvenil en los ámbitos del fomento del ocio saludable y de la prevención en materia de salud mental, así como a la mejora de la convivencia y el desarrollo comunitario mediante la promoción de la participación y el asociacionismo juvenil.

La vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, ha explicado en rueda de prensa que, con esta convocatoria, que forma parte del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Madrid para el periodo 2024-2027, “el Ayuntamiento refuerza su compromiso con la infancia y la juventud madrileña, promoviendo la participación, la convivencia y la salud emocional a través del tejido asociativo de la ciudad”.

Los proyectos subvencionados tendrán carácter bienal y se financiarán con cargo a las anualidades presupuestarias 2026 y 2027, con un plazo de ejecución comprendido entre el 1 de junio de 2026 y el 31 de mayo de 2028. La convocatoria, que se publicará en los próximos días, se articula en dos ámbitos de actuación diferenciados, cada uno con objetivos específicos y dotación económica propia.

El primero de ellos, Fomento del ocio saludable, cuenta con una dotación de 800.000 euros (400.000 por anualidad) y busca apoyar proyectos que incorporen formación e información sobre conductas adictivas y de riesgo en la población infantil y juvenil dentro de las dinámicas asociativas de barrio, impulsen iniciativas de ocio saludable y de autoorganización juvenil ya existentes y fomenten la participación juvenil en el tejido comunitario y en los mecanismos institucionales de participación ciudadana.

El segundo ámbito, Promoción y prevención en materia de salud mental, dispone de 600.000 euros (300.000 por anualidad) orientados a la promoción de una adecuada salud mental dirigida a la población infanto-juvenil como medida de prevención frente a comportamientos de alto riesgo. El objetivo de estas ayudas es fomentar factores protectores como la autoestima, las habilidades sociales y la toma de decisiones; promover comportamientos positivos que favorezcan la convivencia y el sentido de pertenencia; contribuir a la desestigmatización de la salud mental y al reconocimiento de la necesidad de pedir ayuda, así como sensibilizar sobre el uso seguro y responsable de internet y las tecnologías de la información, previniendo riesgos como la ciberadicción o el ciberacoso.

Podrán presentarse a esta convocatoria, en función del ámbito de actuación, asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones de base, así como fundaciones inscritas en el Censo Municipal de Entidades y Colectivos Ciudadanos del Ayuntamiento de Madrid. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

