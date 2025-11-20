Madrid eleva a 1,3 millones de euros las ayudas para la participación de los diseñadores en la Semana de la Moda

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid ha aprobado la ampliación máxima del crédito destinado a la convocatoria de subvenciones para apoyar la participación de diseñadores en la Semana de la Moda de Madrid 2025. El crédito inicial de la convocatoria era de 650.000 euros, al que se suma la ampliación propuesta del máximo permitido de otros 650.000 euros, alcanzando un total disponible de 1,3 millones de euros. Esta duplicación garantiza que el mayor número posible de solicitantes con los requisitos cumplidos pueda acceder a la ayuda, según ha explicado la vicealcaldesa de Madrid y portavoz municipal, Inma Sanz.

Esta medida responde a la alta demanda registrada, con 111 solicitudes que han superado la dotación inicial de la línea de ayudas, y se integra en la Estrategia Integral de Fortalecimiento de la Actividad Comercial y Hostelera (EIFACH 2025-2027), aprobada por la Junta de Gobierno el 14 de noviembre. Todo ello, dentro del objetivo municipal de consolidar Madrid como una capital global de la creatividad y como destino de compras y gastronómico, con un foco especial en la moda, el diseño y la artesanía.

Con esta medida, el Ayuntamiento favorece que la moda siga siendo un motor de innovación y un elemento diferenciador en la oferta económica de la cuidad, al tiempo que invierte en la sostenibilidad y desarrollo del talento.

La subvención está destinada a cubrir los gastos clave en los que incurren los diseñadores cuando quieren presentarse a un gran evento como la Semana de la Moda de Madrid, como cuotas de participación, alquiler de espacios, personal de modelaje o producción técnica.

Las condiciones claves de la convocatoria establecen que el periodo subvencionable es del 1 de julio de 2024 al 31 de marzo de 2025, con una cuantía máxima por solicitante de 20.000 euros; 10.000 euros por presentación, pudiendo participar con un máximo de dos.

Compromiso municipal con la gran cita de la moda

Madrid celebra dos ediciones anuales de la Semana de la Moda, en febrero y septiembre, que convierten la ciudad en un escaparate internacional del talento

español y muestran al mundo un concepto creativo que fusiona vanguardia con historia y patrimonio, celebrando los desfiles inaugurales de cada edición de la cita y diversos eventos en espacios emblemáticos de la capital. En febrero de 2025, la Semana de la Moda tuvo su puesta de largo con un desfile en la plaza de Villa y la edición de septiembre se abrió convirtiendo los jardines de la plaza de Oriente, al pie del Palacio Real, en una pasarela de excepción.

En cada edición, eventos como Madrid es Moda y Mercedes-Benz Fashion Week Madrid refuerzan la visibilidad de la moda de autor nacional y de un sector, en términos generales, que goza de un gran peso económico. Aporta casi el 3 % al PIB español y representa el 3,7 % del empleo total y el 8,2 % de las exportaciones de bienes.

Según el Informe Económico de la Moda en España (Observatorio del Textil y Moda, Modaes) y el análisis municipal, Madrid concentra aproximadamente el 40 % del negocio nacional de la moda, lo que supone un impacto económico estimado de cerca de 20.000 millones de euros en volumen de negocio. Además, genera más de 90.000 puestos de trabajo vinculados al diseño, retail, producción y eventos.

Con el compromiso de consolidar el impulso de la capital al sector y a su talento, el Ayuntamiento ofrece su apoyo coorganizando la Semana de la Moda, ayuda en su promoción mediante mobiliario urbano, redes institucionales y en la plataforma digital Todo está en Madrid, además de apoyar económicamente la celebración de esta gran cita aportando 250.000 euros a Madrid es Moda y un importe análogo para la celebración de MBFWM.