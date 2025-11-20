Cortada parcialmente la circulación en la Línea 9 de Metro de Madrid (21/11)

El servicio de la Línea 9 de Metro de Madrid entre las estaciones de Rivas Futura y Puerta de Arganda ha quedado totalmente interrumpido, en ambos sentidos, este jueves, 20 de noviembre, desde las 23:50 horas.

Según ha indicado Metro de Madrid en un comunicado, este corte se ha debido a «causas técnicas» y el tiempo de solución inicial indicado es de hasta la finalización del servicio, entre las 01:30 horas y las 02:00 horas.

Aunque este nuevo corte en la Línea 9 de Metro de Madrid solo ha interrumpido el servicio en las estaciones de Puerta de Arganda, Rivas-Urbanizaciones y Rivas Futura, los trenes en el resto de esta línea del suburbano están sufriendo algún tipo de demora.

La línea 9 de Metro de Madrid recorre la ciudad de norte a sureste, conectándola después con las localidades de Rivas-Vaciamadrid y Arganda del Rey. Circula entre las estaciones de Paco de Lucía y Arganda del Rey a través de 29 estaciones con andenes de 115 m, y a lo largo de 39,5 km de vía en túnel de gálibo ancho.

La línea está dividida en dos tramos independientes, conectados mediante la estación de Puerta de Arganda. El tramo sur, externo a la capital, y el más corto de los dos, es conocido como tramo TFM, por las iniciales de la empresa subsidiaria que lo explota (Transportes Ferroviarios de Madrid).

Al estar el tramo TFM ubicado en una zona tarifaria distinta a la del resto de la línea y tener una demanda diferente, se ha de realizar en Puerta de Arganda un cambio de tren a través de un andén central donde se valida un billete que permita usar el tramo TFM, de forma similar a como se hace en las estaciones de Estadio Metropolitano (línea 7) y Tres Olivos (línea 10). La línea 9 es la única del Metro de Madrid que usa trenes de la serie 6000. También es peculiar porque la operan dos empresas distintas.