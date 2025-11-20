Madrid financiará con 1,3 millones de euros la reconstrucción de la parroquia de la Paloma afectada por la explosión de 2021

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha firmado esta tarde un convenio con el párroco de la Iglesia Virgen de la Paloma y San Pedro el Real, Gabriel Benedicto, para la financiación parcial por parte del Ayuntamiento de las obras de rehabilitación de la parroquia, tras los destrozos producidos por el temporal Filomena y la explosión de gas posterior que dejó el edificio inhabilitado para el desarrollo de su labor cultural, social y religiosa. Se cumple así el acuerdo del Pleno municipal del pasado 28 de marzo de 2023.

Este convenio regula la concesión de una subvención directa a la parroquia de 1,3 millones de euros, distribuida en dos anualidades: 722.457 euros en 2025 y 600.000 euros en 2026. Con ello, se financiará parte de la rehabilitación del edificio que aloja el centro parroquial y residencia religiosa de la Iglesia de la Virgen de la Paloma y San Pedro el Real, cuya reconstrucción total asciende a 6,7 millones de euros.

La Parroquia Virgen de la Paloma y San Pedro el Real desarrolla una amplia labor social tanto en la promoción de la cultura como en la atención a colectivos vulnerables. También colabora activamente con entidades ciudadanas en el desarrollo de actividades vecinales y sociales, además de ayudar y dar soporte a familias, personas solas, jóvenes y mayores.