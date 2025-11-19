La UAM, 25 colegios y asociaciones de Fuencarral-El Pardo reclaman conectar los barrios del norte de Madrid con Cantoblanco por autobús

Veinticinco colegios, AMPAs y asociaciones vecinales del distrito de Fuencarral-El Pardo, junto a la Universidad Autónoma de Madrid, han reclamado de forma conjunta la puesta en marcha de una nueva línea de autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) que conecte directamente los barrios de Peñagrande, Arroyo del Fresno, Mirasierra, Valverde, Tres Olivos y Montecarmelo con los centros educativos y sanitarios situados en el entorno de Cantoblanco (barrio de El Goloso), que no disponen de conexión directa desde buena parte del distrito. La propuesta fue presentada ayer martes en el pleno del distrito y obtuvo el respaldo unánime de todos los partidos (PP, Más Madrid, PSOE y Vox).

La iniciativa surge ante la ausencia de una conexión directa entre estos barrios y equipamientos clave como el IES San Fernando —único centro público no bilingüe adscrito a los colegios públicos del distrito—, el IES Ciudad Escolar —centro de Formación Profesional de referencia para el norte de Madrid—, la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) o el Hospital de Cantoblanco.

Esta falta de enlace obliga actualmente a realizar varios transbordos, recorrer largos trayectos a pie para acceder al transporte directo o a afrontar desplazamientos que superan la hora de duración en horario escolar. El objetivo, por tanto, pasa por facilitar la movilidad del alumnado, la comunidad educativa y los residentes, garantizando un acceso seguro y rápido a los centros educativos y sanitarios.

Las entidades firmantes subrayan que esta situación afecta a centenares de estudiantes y familias, incluso condicionando negativamente la elección del centro educativo asignado. En el caso del IES San Fernando, la difícil accesibilidad en transporte público está afectando a su matrícula, pese a tratarse del instituto que corresponde por adscripción a la mayoría de colegios.

Asimismo, recuerdan que la UAM, pese a ser la universidad de referencia para buena parte de los jóvenes del distrito y acoger todas las pruebas de acceso a la universidad (PAU), solo dispone de conexiones mediante autobuses interurbanos que circulan por la M-607 sin detenerse en los barrios por los que transita, con únicamente paradas en el barrio de La Paz (Begoña y Ramón y Cajal). En horas punta, muchos de estos autobuses llegan saturados y ni siquiera realizan parada.

La proposición aprobada ayer en el pleno del distrito de Fuencarral-El Pardo insta al órgano competente a estudiar y poner en marcha una línea de la EMT que resuelva estas carencias, reduzca los tiempos de viaje y conecte adecuadamente los nuevos desarrollos residenciales del distrito con el principal polo educativo y sanitario del norte de Madrid.

La Asociación Vecinal Islas de Peñagrande, promotora de la iniciativa, ha impulsado un estudio de viabilidad que confirma la existencia de demanda suficiente. El análisis se ha realizado mediante un simulador de transporte (https://fuencarralelpardo.netlify.app) desarrollado por el ingeniero David Antizar que permite modelar el flujo de viajeros y estimar la carga horaria de la futura línea. Las simulaciones concluyen que existe un volumen significativo de desplazamientos entre las 06:00 y las 18:00 horas que justificaría su puesta en marcha.

Según los datos de población del Ayuntamiento de Madrid, la medida beneficiaría potencialmente a más de 133.000 residentes de los barrios de Peñagrande, Mirasierra, Barrio del Pilar, Valverde y El Goloso. Las entidades consideran que la creación de la línea contribuiría a mejorar la cohesión interbarrial, la continuidad educativa y la accesibilidad a servicios públicos esenciales en un distrito especialmente extenso como Fuencarral-El Pardo.

ENTIDADES FIRMANTES

CENTROS EDUCATIVOS (A través de sus consejos escolares)

Universidad Autónoma de Madrid (Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad)

CEIP Alhambra

CEIP Luis de Góngora

CEIP Mirasierra

IES Cardenal Herrera Oria

IES Ciudad Escolar

IES San Fernando

Colegio Fuentelarreyna

ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES

AMPA CEIP Alhambra

AMPA CEIP Antonio Fontán

AMPA CEIP Breogán

AMPA CEIP Camilo José Cela

AMPA CEIP Cardenal Herrera Oria

AMPA CEIP Luis de Góngora

AMPA CEIP Infanta Leonor

AMPA CEIP Mirasierra

AMPA IES Blanca Fernández Ochoa

AMPA IES Cardenal Herrera Oria

AMPA IES Mirasierra

AMPA Colegio Fuentelarreyna

Colectivo “La Ilustración por la Educación Pública”

ASOCIACIONES VECINALES