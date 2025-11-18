San Blas-Canillejas moderniza el CEIP Carmen Cabezuelo con nuevas instalaciones deportivas y un área infantil adaptada

La Junta Municipal de San Blas-Canillejas ha finalizado las obras de modernización y mejora del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Carmen Cabezuelo. La concejala del distrito, Almudena Maíllo, ha visitado hoy el centro y ha podido comprobar de primera mano el resultado de estos trabajos, cuya inversión de 209.000 euros proviene de los Planes Integrales de Barrio (PIBA).

Esta actuación se enmarca en el Plan de Transformación y Regeneración Urbana y de Zonas Estanciales del entorno del Parque Paraíso 2023-2027, del que ya se han ejecutado alrededor de 17 millones de euros y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida, la accesibilidad, los equipamientos públicos y el paisaje urbano del distrito.

Durante la visita, Maíllo ha destacado la importancia de invertir en la red educativa pública del distrito, garantizando instalaciones seguras, accesibles y actualizadas: «Queremos y debemos proporcionar a los escolares, con independencia de su origen o situación socioeconómica, las oportunidades y herramientas necesarias para progresar y prosperar como sociedad, lo que supone este año una inversión de casi 1,5 millones de euros en San Blas-Canillejas».

La intervención ha permitido renovar integralmente la pista deportiva, donde se ha instalado un nuevo pavimento de alta resistencia con acabado antideslizante. Además, se ha reparado el murete delimitador, se han acondicionado las escaleras de acceso mediante la colocación de un doble pasamanos y se han ejecutado nuevas soleras y canaletas para la correcta evacuación de las aguas pluviales.

La actuación se ha completado con el pintado de muros, cerrajerías, porterías y canastas, creando una nueva estética visual para que los escolares puedan recibir nuevos estímulos que incentiven la creatividad tanto en las actividades físicas como del uso de recreo. Asimismo, se ha renovado el área infantil del centro, donde se ha adecuado el acceso por la calle de Infiesto. A su vez, se ha renovado el arenero para los usuarios más pequeños del centro.

En el área infantil, se ha instalado también un nuevo solado de caucho para facilitar el juego seguro. Por otra parte, se han adaptado los espacios a las nuevas modalidades de juego y se han colocado canaletas para evitar charcos, uno de los principales problemas detectados por el equipo educativo. La actuación se completa con una mejora del sistema de saneamiento existente, lo que permite el uso de las zonas abiertas del colegio.

Con la finalización de estos trabajos, el CEIP Carmen Cabezuelo mejora su seguridad, accesibilidad y funcionalidad, optimizando los espacios de juego, deporte y convivencia para el alumnado de todas las edades, lo que supone un nuevo paso en la transformación progresiva del distrito.