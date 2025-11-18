El Hospital Ramón y Cajal celebra su 28º maratón para donar sangre este miércoles y jueves

El Hospital Universitario Ramón y Cajal, centro público de la Comunidad de Madrid, organiza una nueva edición de su tradicional maratón de donación de sangre en colaboración con el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Esta 28ª edición se celebra mañana miércoles 19 y el jueves 20 de noviembre bajo el lema “Dona sangre, fabrica sueños”.

En esta ocasión se llevará a cabo en el propio Banco de Sangre, ahora situado en el Sótano 1 Centro del hospital, con multitud de actividades gracias a la colaboración, de manera altruista y solidaria, de empresas, entidades públicas y privadas, así como de personal voluntario.

Vídeos promocionales

Este maratón de donación de sangre cuenta con vídeos promocionales de Emergencias Madrid y la 501st Legion Spanish Garrison de Star Wars, que, a su vez, estarán en el hospital acompañándonos durante los dos días. La Asociación Sonrisas asistirá el miércoles 19 a las 12:00h junto con los diferentes Cuerpos de Seguridad del Estado. De hecho, esa mañana tendremos a los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. SAMUR-Protección Civil participará con diferentes actividades como un Soporte Vital Básico de exposición y su equipo canino y equipo Halcón, que realizarán exhibiciones y explicarán su labor operativa.

También habrá puestos de simulación de RCP, donde se ofrecerán talleres prácticos de reanimación cardiopulmonar abiertos a todos los asistentes. Estos talleres de RCP se desarrollarán en la zona exterior del hospital (en caso de mal tiempo se realizarán en la antesala del salón de actos).

Haciendo honor al lema de esta edición del maratón, el musical Alicia en el País de las Maravillas brindará un pedacito de este espectáculo del Teatro Sanpol el miércoles día 19, a las 11:00 horas, en el vestíbulo principal del hospital. Por último, para el jueves 20, este 28º Maratón estará amenizado con la presencia de las Superheroínas, en horario de 10:00 a 13:00 horas.

Un proceso sencillo, indoloro y rápido que salva vidas

Apenas dura 20 minutos y es muy necesario para disponer de sangre en la actividad clínica diaria. Puede donar cualquier persona que esté sana, tenga entre 18 y 65 años, pese más de 50 kilos, no venga en ayunas y que no padezca, ni haya padecido enfermedades transmisibles por vía sanguínea.