Madrid reconoce a las mejores tunas universitarias en el 2ª certamen municipal

El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Cultura, Turismo y Deporte, ha dado por concluida la segunda edición del Certamen de Tunas Villa de Madrid, un programa desarrollado entre septiembre y noviembre en distintos espacios de la ciudad. El certamen, cuyo objetivo es difundir la música tradicional española y la cultura universitaria a través del folclore y los repertorios populares, ha premiado a agrupaciones históricas con más de 7.000 euros en distintas categorías.

Tras la jornada central celebrada el pasado 15 de noviembre —que incluyó pasacalles, rondas y actuaciones finales en la Nave de Terneras (Arganzuela)— el jurado del certamen valoró el repertorio, la ejecución musical, la calidad de las rondas y la puesta en escena de las tunas participantes: Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; Ingenieros Técnicos Industriales; Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros (ETSI) de Caminos, Canales y Puertos.

El jurado ha acordado conceder el premio a la mejor tuna y a la mejor ronda a la tuna de Ingenieros Técnicos Industriales, que ha sido reconocida también por el mejor baile de bandera. La tuna de la ETSI de Caminos, Canales y Puertos ha recibido el (casi) premio a la mejor tuna, mientras que la tuna de Ingenieros Industriales de la UPM ha sido valorada como la tuna más simpática y ha obtenido además el galardón al mejor baile de pandereta. Por su parte, la tuna de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha sido galardonada con el premio al mejor cantante.