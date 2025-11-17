‘Operación Monstruos’: detenidos 19 jóvenes por vandalizar varios trenes de Metro de Madrid

La Policía Nacional han detenido in fraganti a 19 chicos jóvenes por causar daños en vagones de tren de Metro de Madrid durante la noche de Halloween, muchos provenientes de otras provincias de España e incluso algunos de Francia. Se estableció un dispositivo especial la noche del 31 de octubre para evitar cualquier tipo de acto vandálico en el suburbano y las estaciones.

Los 19 varones trataron de ocultar su rostro con caretas relacionadas con la festividad de esa noche, como monstruos, fantasmas, dráculas o esqueletos, encontrándose todos ellos perfectamente coordinados para cometer los actos delictivos. Además, no dudaron en emplear una fuerte resistencia en el momento de su detención.

Por todo ello, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial por los agentes de la Brigada Móvil de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Madrid como presuntos responsables de los delitos de daños, desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, resistencia y desobediencia.

Disfrazados de Halloween para hacer grafitis

La noche del 31 de octubre se estableció un amplio dispositivo policial para evitar todo tipo de actos vandálicos en el suburbano de Madrid y en las zonas aledañas a las principales estaciones. Durante el desarrollo del operativo se pudo observar como 19 varones accedían a una de las paradas, concretamente a la estación de Bambú, en el distrito madrileño de Chamartín y perteneciente a la Línea 1 de Metro.

Varios de los hombres, para tratar de dificultar la labor policial y su posterior identificación, ocultaban sus rostros con máscaras relacionadas con la festividad de la noche de Halloween. Una vez en el interior, esperaron en el andén 2 hasta que apareció un convoy, momento que fue aprovechado por los detenidos para abordarlo desde las vías y el propio andén, impidiendo de esta manera que pudiera proseguir su marcha y continuar con su trayecto.

Los 19 detenidos estaban perfectamente coordinados entre sí, ya que mientras que unos pintaban las líneas del contorno de los dibujos, otros rellenaban el interior, siendo todo ello grabado por otros de los detenidos. Por todos estos hechos, se procedió a la detención in fraganti de las 19 personas implicadas, quienes no dudaron en emplear una fuerte resistencia contra los policías actuantes para tratar de huir y evitar su detención.

Posteriormente, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial por los por los delitos de daños, desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, resistencia y desobediencia.