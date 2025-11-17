ComunidadNoticias

Un accidente múltiple con un autobús implicado deja 24 heridos en la A-6 (salida de Madrid)

Gacetín Madrid

Una colisión en cadena en la autovía A-6, en sentido salida de Madrid, ha dejado un saldo de 24 personas heridas, obligando a un gran despliegue de los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid. El incidente, que ha tenido lugar alrededor de las 08:30 horas de este lunes, 17 de noviembre, ha implicado a un total de tres vehículos.

La múltiple colisión ha afectado directamente a un autobús de pasajeros que transportaba a 32 personas, una furgoneta y un camión ligero de reparto, concretamente en el punto kilométrico 37,900. El servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha confirmado el elevado número de víctimas, detallando que dos personas se encuentran en estado grave: un pasajero que viajaba a bordo del autobús y el conductor del camión de distribución.

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han tenido que movilizarse para realizar el rescate de estos dos heridos graves, además de ejecutar tareas de prevención en el lugar del suceso. La lista de víctimas se completa con dos heridos clasificados como moderados, siendo estos el conductor de la furgoneta implicada y tres viajeros adicionales del autobús.

Los 18 lesionados restantes son adultos con pronóstico leve. A la escena se ha desplazado personal del SUMMA 112 atendiendo a los numerosos heridos, especialmente a aquellos con lesiones menores. Por su parte, la Guardia Civil ha asumido la labor de regulación del tráfico en la A-6, logrando reabrir ya un carril para aliviar la congestión.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

‘Operación Monstruos’: detenidos 19 jóvenes por vandalizar varios...

Un gran ‘videomapping’ combinando 3D e IA en...

Metro reabre totalmente la Línea 7B tras 3...

Nuevos cortes de luz afectan a Madrid y...

Madrid rinde homenaje a las víctimas de accidentes...

Las asociaciones vecinales califican de «apuesta trasnochada» el...

Reyes Magos cargados de ilusiones, ángeles sonrientes y...

Cada madrileño gastará 85 euros en Lotería de...

Madrid invertirá 10,6 millones de euros en comprar...

La Comunidad concede al Atlético de Madrid su...

Comentarios