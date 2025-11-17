Un gran ‘videomapping’ combinando 3D e IA en Cibeles dará la bienvenida a la Navidad

El Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con Endesa, convertirá la fachada del Palacio de Cibeles en un gran espectáculo inmersivo de luz y sonido a través de un videomapping que dará el pistoletazo de salida al acto de encendido de la iluminación navideña, que tendrá lugar el sábado 22 a las 19:30 horas. La producción, que lleva por título La energía de la Navidad, girará en torno a la luz que nace cada Navidad en los hogares madrileños y se expande por toda la ciudad.

El videomapping, que convertirá la piedra del Palacio de Cibeles en un lienzo vivo, propone un cuento contemporáneo en el que Madrid, cosmopolita, abierta y, a la vez, familiar, es la gran protagonista. La pieza recorre la ciudad desde su lugar más íntimo, el hogar, hasta el espacio compartido de sus calles y plazas, subrayando el alma más madrileña de la Navidad.

Un ambicioso espectáculo para una ocasión única

La producción ha sido creada por un equipo de 25 profesionales que acumulan más de 300 años de experiencia y un dispositivo técnico de más de 150 personas. El resultado es un ambicioso espectáculo visual para el que serán necesarios 14 proyectores de última generación que dan una suma de más de medio millón de lúmenes. Además, la proyección requiere una infraestructura concebida y creada específicamente para esta ocasión.

La energía de la Navidad mezcla lo mejor del 3D y de la inteligencia artificial para crear texturas hiperrealistas que se sucederán sobre el Palacio de Cibeles gracias a una realización muy cuidada y a una coordinación milimétrica sobre el terreno para que vídeo, sonido y rítmica funcionen a la perfección y proporcionen al espectador una experiencia clara, sorprendente y emocionante.

Carlos Sainz accionará el pulsador del encendido

El videomapping dará paso a un acto de encendido que estará lleno de sorpresas y que tendrá su momento culminante cuando el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el bicampeón mundial de rally, Carlos Sainz, accionen el pulsador que pondrá en funcionamiento las más de 13 millones de bombillas del alumbrado navideño de la capital. Este, 100 % led, llegará a más de 240 emplazamientos de los 21 distritos y contará con numerosas novedades.