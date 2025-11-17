Enfermeras madrileñas denuncian tener que ir andando o usar transporte público para las visitas domiciliarias

El sindicato de Enfermería SATSE Madrid ha hecho pública una denuncia sobre la grave situación que enfrentan numerosas enfermeras de la Comunidad, quienes se ven forzadas a realizar sus visitas de atención domiciliaria utilizando el transporte público o desplazándose a pie.

Según el comunicado sindical, esta práctica se ha intensificado debido al persistente y deficiente funcionamiento del servicio de transporte implementado por el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) para trasladar a las profesionales desde sus centros de salud a los hogares de los pacientes. SATSE ya había alertado sobre los incumplimientos de la empresa de transporte hace más de un año.

El sindicato detalla que la compañía responsable, denominada Auro, frecuentemente cancela los trayectos con poco tiempo de antelación, no espera a las enfermeras para recogerlas tras la visita o ignora las peticiones para atender servicios considerados más rentables.

Las profesionales han manifestado su preocupación ante la imposibilidad de atender adecuadamente a pacientes con necesidad de cuidados en sus domicilios. Se subraya que la calidad de la atención sanitaria se ha vuelto desigual, dependiendo en gran medida de la proximidad del paciente al centro de salud.

La dependencia del transporte fallido tiene consecuencias asistenciales significativas. Los retrasos provocan que numerosos pacientes no reciban los cuidados esenciales a tiempo. Además, el traslado de muestras médicas, como extracciones de sangre, se realiza a veces a través de medios públicos, comprometiendo las debidas garantías sanitarias y obligando a la repetición de pruebas analíticas que no llegan a tiempo al hospital para su procesamiento.

El sindicato también menciona la presión a la que se ven sometidas las enfermeras para usar sus vehículos propios, asumiendo las posibles multas de tráfico y las restricciones de movilidad urbana. Como resultado, muchas han optado por el transporte alternativo, conscientes de que los trayectos se demoran, lo que a su vez impacta en el resto de pacientes que esperan ser atendidos en las consultas del centro de salud.

SATSE insiste en la necesidad de corregir esta situación para garantizar la atención a la población y salvaguardar las condiciones laborales del personal de enfermería.