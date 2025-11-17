CSIF se reúne con Almeida para negociar mejoras laborales para los empleados municipales

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), identificado como el sindicato más representativo en el Ayuntamiento de Madrid, se reunió este lunes con el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, para iniciar conversaciones sobre las condiciones laborales de los trabajadores municipales.

En el encuentro, la delegación sindical —encabezada por Francisco Camarillo (presidente de CSIF Madrid) y Miguel Borra (máximo responsable nacional)— abordó un conjunto de demandas que buscan homologar y mejorar las condiciones de la plantilla del consistorio. Por parte del Ayuntamiento asistieron la vicealcaldesa, Inmaculada Sanz, y la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo.

Implantación de la Carrera Profesional

La principal demanda presentada por CSIF fue la apertura de un proceso de negociación para la implantación de la carrera profesional en el Ayuntamiento de Madrid, siguiendo el modelo ya implementado en la Comunidad de Madrid. El sindicato calificó esta cuestión como prioritaria y de alta complejidad.

Además de la carrera profesional, el sindicato solicitó:

Aumento del número de empleados municipales para reforzar la plantilla.

Mejoras en la promoción interna para el cuerpo de auxiliares administrativos, cuya progresión se ve limitada, según CSIF, por la cobertura de plazas administrativas mediante personal externo.

Entrega al consistorio de la propuesta de CSIF para la negociación inminente del nuevo acuerdo de policía municipal de la capital.

Solicitud de Inclusión en el Consejo Social

Otro de los puntos tratados fue la solicitud de CSIF para su inclusión en el Consejo Social de la Ciudad de Madrid. El sindicato, que ha logrado posicionarse como mayoritario en el Ayuntamiento tras las últimas elecciones sindicales, argumentó que su voz —como representante de los empleados municipales— debe estar presente en este órgano consultivo y de participación, en línea con su representación en otros municipios españoles.

Reivindicaciones a Nivel Central

Finalmente, CSIF aprovechó la reunión para informar al alcalde sobre las movilizaciones que está realizando a nivel nacional ante el Gobierno central en defensa de los empleados públicos. Entre las principales reivindicaciones de carácter estatal se encuentra la eliminación de la tasa de reposición de efectivos y la recuperación del poder adquisitivo perdido, que el sindicato estima en 8,5 puntos en los últimos tres ejercicios y más de un 20% desde recortes históricos.

Se informó que CSIF mantendrá una nueva reunión con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública el próximo miércoles 19 para discutir la propuesta económica de subida salarial para los funcionarios.