Piden 12 años de cárcel por el asesinato a puñaladas de un hombre en una pelea en un bar de Puente de Vallecas

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid acoge el lunes, 17 de noviembre, el juicio con jurado popular contra dos hombres implicados en la muerte por apuñalamiento de un tercero en el distrito madrileño de Puente de Vallecas.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado una pena de 12 años de prisión para M. R. G., acusado de un delito de homicidio, y ha pedido que se le imponga, además, una pena de 10 años de libertad vigilada al finalizar la pena de cárcel, de conformidad con el artículo 140 bis del Código Penal. Para el segundo acusado, J. G. R., el Ministerio Público solicita una pena de 2 años de prisión por un delito de encubrimiento. La Fiscalía no aprecia ninguna circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal en los acusados.

Los hechos, según el escrito de la Fiscalía, se remontan al 6 de mayo de 2023, cuando M. R. G. y la víctima, Ó. P. B., iniciaron una discusión en la terraza del Bar El Rinconcito Asturiano, en el número 59 de la calle Humanes, que derivó en una agresión mutua. La pelea se extendió hasta un tramo de escaleras donde ambos cayeron al suelo. En ese momento, y según el Ministerio Público, M. R. G. asestó varias puñaladas en el costado izquierdo a la víctima «con la intención de causarle la muerte, o al menos, asumiendo esa posibilidad». Ó. P. B. falleció poco después a causa de un shock hipovolémico provocado por las heridas.

La acusación de encubrimiento contra J. G. R. se basa en que este, tras la agresión, le pidió la navaja al presunto homicida «con la intención de limpiarla», y ambos abandonaron el lugar sin alertar a la policía del paradero del agresor.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que M. R. G. indemnice a la esposa y a las dos hijas de Ó. P. B. con un total de 361.000 euros. En concreto, pide 121.000 euros para la esposa, 90.000 euros para una de las hijas y 150.000 euros para la hija menor de edad en el momento del fallecimiento. M. R. G. se encuentra en prisión provisional comunicada y sin fianza desde el 10 de mayo de 2023.