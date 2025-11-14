Almeida: “la NFL quiso venir a Madrid y Madrid la recibe con los brazos abiertos”

La celebración del primer partido oficial de la liga nacional de fútbol americano (NFL) en España llena de actividades la capital estos días. El encuentro se celebrará el domingo, 16 de noviembre, en el Estadio Santiago Bernabéu y enfrentará a los Miami Dolphins con los Washington Commanders.

Como adelanto, esta mañana, el alcalde de Madrid, José Luis Martinez-Almeida, ha visitado la exposición de tres cascos gigantes representativos del partido, situados delante del Palacio de Cibeles, junto al director general y responsable internacional de la NFL, Gerrit Meier, y el director general de NFL España, Rafael de los Santos. Dos de los cascos se corresponden con los dos equipos protagonistas, Miami Dolphins y Washington Commanders, y el tercero conmemora el encuentro en Madrid.

Almeida ha destacado que este partido es una “cita que hace especial ilusión a la capital, ya que son muy pocas las ciudades en el mundo y en Europa que han podido acoger partidos de la NFL, pero la competición quiso venir a Madrid y Madrid la recibe con los brazos abiertos”. Se trata, ha señalado el alcalde, de “una oportunidad para que conozcamos un poco mejor una de las grandísimas competiciones deportivas que hay en el mundo, pero también para que esa competición conozca una ciudad maravillosa como Madrid y que es una ventana de Madrid hacia el mundo”.

Durante hoy y mañana, se desarrollarán actividades simultáneas en diferentes localizaciones de la capital. Los Miami Dolphins, que actúan como equipo local de la NFL Madrid Game 2025, han teñido Madrid de color cian y naranja con diversos eventos para los aficionados, incluyendo su fan zone en la plaza de España, donde se podrá disfrutar de la fusión del espíritu de Miami y Madrid. Por su parte, los Washington Commanders organizan dos encuentros con aficionados en Madrid: hoy, en The Irish Rover y el domingo 16, antes del partido, en James Joyce Irish Pub. Además, hay meninas repartidas por la ciudad y decoradas con motivos de la NFL y de ambos equipos.

Otras actividades programadas para disfrutar estos días de la cultura y ambiente de la ‘Super Bowl’ son un mini campo de flag football en Príncipe Pío el sábado 15; dos partidos gratis de la NFL Academy en el Estadio Vallehermoso el viernes 14 y sábado 15; diversos eventos programados por los Kansas City Chiefs en el Hotel Pestana CR7 Gran Vía con la leyenda del equipo Dante Hall y una tienda con productos de la NFL en el Estadio Santiago Bernabéu.