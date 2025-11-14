Ciencia y tecnologíaComunidad

Madrid lidera la matriculación de vehículos eléctricos y de híbridos enchufables en España

Gacetín Madrid

La Comunidad de Madrid lidera la matriculación de vehículos eléctricos en España, concentrando más del 36% del total nacional, y encabeza también la de híbridos enchufables, con un 53%.

Así lo ha afirmado hoy el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, durante la inauguración del nuevo Espacio Instalador de Iberdrola, un lugar de formación técnica situado dentro del Campus de Innovación y Formación que la empresa tiene en San Agustín del Guadalix.

Novillo ha expuesto el trabajo del Ejecutivo autonómico para apoyar la movilidad de bajas emisiones y la instalación de cargadores para particulares y flotas de autobuses, así como el cuidado del medio ambiente y la biodiversidad regional que protegen el entorno de los ciudadanos.

Además, ha agradecido el esfuerzo de la compañía para promover “la transición energética a modelos respetuosos con la naturaleza, la economía y el empleo verde, así como la empleabilidad de jóvenes y profesionales senior en este ámbito clave para el desarrollo, gracias a este nuevo espacio que va a albergar cada año a alrededor de 1.000 personas en sus aulas y a facilitar la participación de hasta 50.000 en su versión digital”.

