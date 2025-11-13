Renfe lanza billetes de Avlo a 7 euros para Madrid – Ciudad Real – Córdoba – Sevilla – Málaga

Renfe pondrá a la venta mañana billetes a un precio de 7 euros para viajar en trenes Avlo entre Madrid, Ciudad Real, Puertollano, Villanueva de Córdoba, Córdoba, Sevilla, Puente Genil, Antequera y Málaga. Esta promoción estará disponible del 14 al 18 de noviembre.

Los billetes adquiridos durante esta campaña permitirán viajar desde el 14 de noviembre de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026. Cada día se ofrecerán plazas limitadas con dicha promoción en ambos sentidos del recorrido, con el fin de permitir a los viajeros acceder a la alta velocidad al mejor precio.

Los trenes Avlo ofrecen viajes en alta velocidad con todas las comodidades. Además, los clientes que formen parte del programa Más Renfe Plata, Oro o Platino podrán acceder a las Salas Club de las estaciones, para disfrutar de una espera más cómoda y relajada.

La campaña comercial permite a los viajeros personalizar su billete con servicios adicionales como selección de asiento, equipaje extra, cambios y anulaciones, o la opción de viajar con mascota, ofreciendo así máxima flexibilidad.

Con esta iniciativa, Renfe reafirma su compromiso con una movilidad sostenible, promoviendo el uso del tren como el medio de transporte más rápido, cómodo y respetuoso con el medio ambiente.