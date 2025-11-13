El PSOE exige a Almeida que evite que un fondo buitre desahucie a 220 familias del Ensanche de Vallecas

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, liderado por su portavoz, Reyes Maroto, ha reclamado una acción inmediata del Gobierno municipal ante la venta de 220 viviendas de alquiler social en el Ensanche de Vallecas a un fondo de inversión. Maroto ha criticado la «desprotección estructural del derecho a la vivienda» en la capital, una situación que, según afirma, ha dejado en riesgo de expulsión a numerosas familias.

La portavoz del PSOE, acompañada de los concejales Pedro Barrero e Ignacio Benito, visitó a los vecinos de la calle Mazaterón, en el distrito de Villa de Vallecas, cuyas viviendas, anteriormente gestionadas por la Fundación «la Caixa», han sido traspasadas a la empresa Mosaic Propco S.L.U.. La operación pone en grave riesgo el derecho a la vivienda de 220 familias, que temen quedarse en la calle ante la negativa del nuevo propietario a renovar sus contratos de alquiler. El PSOE lamenta que la Fundación haya «modificado sus prioridades» y renunciado al régimen de protección oficial de estas viviendas, facilitando su paso al mercado especulativo.

Ante la «falta de implicación» del Ayuntamiento, el Grupo Socialista llevará al Pleno una proposición con la que busca forzar la intervención municipal. La iniciativa exige que el Ayuntamiento y la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) ejerzan de forma prioritaria los derechos de tanteo y retracto en esta transmisión, permitiendo así que la EMVS adquiera las viviendas y las incorpore al parque público municipal.

Además de esta acción directa, el PSOE solicita que el Área de Políticas de Vivienda habilite una vía de intermediación institucional para mediar en esta operación, así como en la que afecta a la Fundación Fusara, con el objetivo de proteger a los residentes, garantizar la continuidad del uso residencial y buscar soluciones negociadas que eviten desahucios. Finalmente, la propuesta incluye la necesidad de impulsar la creación de un Protocolo Municipal de Protección que establezca mecanismos de acompañamiento y mediación para prevenir desahucios y la pérdida de vivienda asequible ante este patrón de especulación en la ciudad.

En otro orden de cosas, la portavoz también se refirió a la polémica por la negativa del PP en Moncloa-Aravaca a apoyar una declaración por Lucrecia Pérez. Maroto denunció la «deriva ultra» del Partido Popular y arremetió contra el concejal presidente del distrito, Borja Fanjul, reclamando al alcalde que tome medidas por lo que considera un problema para la «calidad democrática».