Nueva manifestación para pedir la llegada del Metro a Las Águilas (Madrid)

El barrio de Las Águilas, ubicado en el distrito madrileño de Latina, intensifica su movilización para exigir una estación de Metro, coincidiendo con los planes de la Comunidad de Madrid para la ampliación sur de la Línea 11. La Asociación Vecinal Las Águilas ha convocado una nueva manifestación para este domingo, 16 de noviembre, que saldrá a las 12:00 horas desde el Mercado Las Águilas, situado en la calle Blas Cabrera, 125.

La demanda se fundamenta en que el proyecto del Gobierno regional para extender la L11 desde La Fortuna hasta Cuatro Vientos atraviesa «muy cerca» del barrio, lo que, según los vecinos, hace «perfectamente viable» desviar ligeramente el túnel para abrir una nueva parada.

Con 52.000 habitantes, Las Águilas es el segundo barrio más poblado de Latina. La Asociación Vecinal señala que sus residentes no tienen acceso al suburbano sin recorrer 20 minutos a pie hasta las paradas más cercanas. Esta carencia obliga a la mayoría a depender del autobús para desplazarse al centro de la capital.

La línea de la EMT más utilizada en este trayecto es la 34, que es la más demandada del municipio desde hace nueve años, registrando trayectos de más de una hora desde Cibeles hasta el barrio y circulando habitualmente abarrotada. A pesar de que el barrio cuenta con dos paradas de Cercanías (Las Águilas y Maestra Justa Freire), ninguna conecta directamente con el centro de la ciudad.

La movilización del 16 de noviembre, que emula la marcha ruidosa celebrada el pasado 26 de octubre, busca «hacer el mayor ruido posible» para visibilizar una demanda ciudadana que se remonta a más de dos décadas.

Hasta el momento, el Consorcio Regional de Transportes ha rechazado la apertura de la estación. Sin embargo, la plataforma vecinal ha promovido diversas concentraciones, reuniones con partidos políticos y una campaña de recogida de firmas que ya ha cosechado más de 10.000 apoyos (enlace aquí).

La Asociación Vecinal Las Águilas, que cuenta con el respaldo de la FRAVM (Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid) y COVELA (Coordinadora Vecinal de Latina), tiene previsto participar en el periodo de alegaciones que se abrirá cuando el Gobierno regional haga público el proyecto de trazado de la ampliación de la L11.