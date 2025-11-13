Un motorista grave tras accidentarse en la M-50 (Madrid)

Un hombre de 50 años de edad ha resultado herido grave esta tarde de jueves, 13 de noviembre, tras perder el control de su moto y accidentarse cuando circulaba por la autovía de circunvalación M-50 a su paso por el distrito madrileño de Vicálvaro. Al parecer no ha habido más vehículos involucrados en el siniestro.

Los hechos han ocurrido pasadas las 2 de la tarde cuando, por causas que aún se investigan, el hombre que circulaba a la altura del punto kilométrico 30 de la M-50 ha perdido el control de su moto, saliendo despedido y cayendo a la calzada, sufriendo fracturas en el brazo derecho, el fémur derecho y la cadera..

Al parecer no ha habido más vehículos involucrados en el siniestro. Sanitarios del SAMUR-Protección Civil han atendido a la víctima con bajo nivel de consciencia, que tras ser intubada y estabilizada ha sido trasladada al Hospital 12 de Octubre, donde ha ingresado con pronóstico grave.

La zona ha permanecido cortada al tráfico en este punto mientras trabajaban los equipos de emergencia. Agentes de la Unidad de Tráfico de la Guardia Civil desplazados al lugar del siniestro han realizado el pertinente atestado y han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

Desde Emergencias Madrid recuerdan que durante todo el jueves se esperan lluvias en la capital. «Extrema la precaución si vas a circular, sobre todo si lo haces en moto», subrayan..