Goya visita la Galería de las Colecciones Reales

La Galería de las Colecciones Reales ha presentado hoy tres nuevas obras invitadas, tres pinturas de Francisco de Goya (1746-1828) procedentes del Museo del Prado. Se trata del retrato Carlos III, cazador y los cartones para tapices La vendimia o El Otoño y El cacharrero. Estos cuadros, ejemplo de la mejor producción de Francisco de Goya para Carlos III, se pueden ver desde hoy en la planta de Borbones, en el ámbito dedicado a este monarca.

En el acto de presentación han participado la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva; el director del Museo del Prado, Miguel Falomir; y el director de la Galería de las Colecciones Reales, Víctor Cageao. La llegada de las obras de Goya se enmarca en un acuerdo de préstamo cruzado por el que el Museo del Prado podrá incorporar a su próxima exposición de Antonio Rafael Mengs varias obras de Patrimonio Nacional.

El retrato Carlos III, cazador sitúa al monarca luciendo las bandas de la orden de Carlos III, de San Jenaro y del Santo Espíritu, así como el Toisón de Oro, en las tierras de caza de los reyes, acompañado de un perro que duerme plácidamente a sus pies. La pieza, datada hacia 1786, lo retrata poco antes de su muerte, en 1788, y sigue el estilo de los retratos de Velázquez del rey Felipe IV y del príncipe Baltasar Carlos cazadores.

Los cartones de Goya, al detalle

Los dos cartones que desde hoy se pueden ver en la Galería fueron encargados a Goya para la elaboración de unos tapices destinados a decorar el Palacio Real de El Pardo para los Príncipes de Asturias, el futuro Carlos IV y su mujer María Luisa de Parma. En La vendimia o El Otoño se muestra cómo un joven vestido de amarillo, color que simboliza el otoño, ofrece a una dama un racimo de uvas negras que un niño intenta alcanzar. Tras ellos, una campesina lleva sobre su cabeza una cesta llena de uvas que trae de los campos del fondo, donde los campesinos recogen el fruto.

Por su parte, El cacharrero retrata una escena urbana y cotidiana, en pleno bullicio del mercado. La obra muestra a un cacharrero con atuendo característico de Valencia que vende su mercancía de loza a una anciana y dos jóvenes, símbolo de la presunta fragilidad femenina. Al fondo pasa una carroza con una dama aristócrata en su interior, a la que miran dos caballeros sentados de espaldas, representando la vanidad de las cosas.

La Obra Invitada

Estas tres obras de Francisco de Goya se enmarcan en la línea expositiva “La Obra Invitada”, puesta en marcha desde la apertura de la Galería de las Colecciones Reales para completar y contextualizar su exposición permanente con obras de otras instituciones españolas y extranjeras.

Actualmente, también en la planta de los Borbones, se puede ver El Amor presentando a Luis XV el retrato de la infanta Mariana Victoria de Borbón, procedente del Museo Nacional de los Palacios de Versalles y Trianon. Anteriormente, han pasado por la Galería El retrato de Felipe II, de Antonio Moro, procedente del Museo de Bellas Artes de Bilbao; Los retratos de las hijas de Felipe V, de Louis-Michel van Loo, del Museo de Bellas Artes de Asturias, o Los enconchados de la conquista de México, prestada por el Museo de América.