El Metropolitano se convierte en una gran pista de hielo por Navidad

Esta Navidad, el estadio Metropolitano del Atlético de Madrid volverá a acoger Madrid On Ice, una experiencia navideña única que gira alrededor de una de las pistas de patinaje más grandes de toda Europa. Del 22 de diciembre al 11 de enero, más de 4.200 m2 de hielo rodearán el perímetro del terreno de juego del Riyadh Air Metropolitano, en la cual podrán llegar a patinar simultáneamente hasta 1.500 personas.

No obstante, la diversión no terminará en el hielo. Madrid On Ice ha redoblado este año su apuesta por el ocio, incluyendo una variada oferta de planes que van desde las actuaciones musicales para los más pequeños hasta sesiones de DJ para los mayores, pasando por muchas otras sorpresas que redondearán una experiencia mágica para estas fechas tan especiales. Como no podía ser menos, no faltarán los puestos de chocolate con churros, castañas asadas, algodón de azúcar y otros productos típicos de esta época del año.

En el aspecto logístico, la excelente conectividad del Riyadh Air Metropolitano hace que Madrid On Ice no sea solo un plan mágico en estas Navidades, sino también cómodo y accesible para cualquier persona en una época del año donde el centro de Madrid alcanza niveles de visitantes superiores a lo habitual.

Todos aquellos que visiten Madrid On Ice podrán acudir cómodamente a través de una la red de transporte público. Nuestro estadio cuenta con su propia parada de metro en la línea 7, Estadio Metropolitano, así como otras dos a tan solo diez minutos a pie: Las Rosas, de la línea 2, y Canillejas, de la línea 5. También operan 15 líneas de la EMT y 20 de autobuses interurbanos en el área de influencia del Riyadh Air Metropolitano. Aquellos que opten por el vehículo particular, podrán aparcar de forma completamente gratuita en los aparcamientos Sur A y Exterior Oeste de nuestro estadio.

Grandes ventajas para los socios

Desde el club no quieren que ningún miembro de la familia rojiblanca se pierda este plan mágico. Por ello, sus socios dispondrán de un descuento del 25 % aplicable en grupos de hasta cuatro entradas en cualquier franja horaria operativa. Este descuento para socios no tiene caducidad, es decir, estará activo hasta el 11 de enero. La temporada pasada, más de 100.000 personas disfrutaron del estadio de una forma diferente: ¡patinando sobre hielo.