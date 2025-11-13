Ayuso sube el tono en la Asamblea de Madrid: acusa a Sánchez de «inquiokupa» y a Vox de «trabajar para el PSOE»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha protagonizado un tenso debate en el Pleno de la Asamblea este jueves, donde lanzó duras críticas tanto al Gobierno de Pedro Sánchez como a la oposición socialista madrileña y al grupo Vox.

En respuesta a una pregunta del Grupo Popular, Díaz Ayuso elevó el tono de su enfrentamiento con el Ejecutivo central, asegurando que el presidente Sánchez se ha convertido en el «inquiokupa con todas las de la ley».

La líder madrileña justificó el término comparando la permanencia de Sánchez en el poder con la figura del okupa, argumentando que el presidente «llega al Gobierno, no tiene Congreso, no tiene Senado, no tiene presupuestos. Por tanto, no tiene contrato, no tiene palabra, ha dejado de pagar y decide que se queda igualmente».

Díaz Ayuso aseguró que el Gobierno central se ha vuelto «auténticamente autócratas porque persiguen a las empresas» y «abandonan al pueblo» ante problemas reales como «robos, violaciones, abandono de la Policía, de los padres con paliativos, abandono del campo, de la ocupación».

La presidenta reiteró la comparación de la situación política actual de España con la de Venezuela, afirmando que «cuando se combate de frente al proyecto autoritario de Sánchez estás en la plena Venezuela». Concluyó su intervención advirtiendo que «estamos camino de lo peor».

Críticas al PSOE: «Lo más autoritario que ha tenido España»

Durante su réplica al Grupo Parlamentario Socialista, Díaz Ayuso elevó el tono contra la oposición madrileña, a la que acusó de ser «lo más autoritario que ha tenido España en democracia». La presidenta cargó contra los socialistas por «insultar» a empresas, jueces y fiscales, y por «abandonar a España mientras levanta muros».

Además, lanzó una pulla personal a la portavoz socialista, vaticinando que «no va a ser candidata y su jefe no va a ser candidato». La presidenta concluyó esta parte del debate argumentando que «los madrileños no aprueban su locura».

Acusación a Vox de «trabajar para Sánchez»

Finalmente, en su turno de pregunta parlamentaria, Díaz Ayuso dirigió sus críticas al grupo Vox, al que acusó de estar «siempre trabajando para Sánchez de manera incansable e incomprensible». La presidenta aseguró que la estrategia de Vox consiste en «dividir las culpas» para «eximir al Gobierno, a Sánchez y al Partido Socialista de lo que ocurre en este país».

Si bien reconoció que la Comunidad de Madrid no tiene competencia en fronteras, la presidenta defendió su responsabilidad de hacer de la región «un lugar próspero de oportunidades y libre, donde los ciudadanos vengan a trabajar».