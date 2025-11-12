Más Madrid denuncia la «deriva a la extrema derecha» del PP al rechazar la declaración institucional por Lucrecia Pérez que sí aprobó en 2021 y 2022

El grupo municipal de Más Madrid en el Ayuntamiento ha denunciado la negativa del Partido Popular (PP) en la Junta Municipal de Moncloa-Aravaca a apoyar la declaración institucional propuesta con motivo del 33º aniversario del asesinato de Lucrecia Pérez. El aniversario del crimen, ocurrido en Aravaca en 1992 y considerado el primer asesinato racista reconocido como tal en España, se conmemora cada 13 de noviembre.

La concejala de Más Madrid, Sara Ladra, criticó este cambio de postura coincidiendo con la celebración del pleno del distrito este jueves. Según el partido de la oposición, el PP sí había apoyado esta misma declaración institucional en los años 2021 y 2022.

Acusaciones de «deriva» a la extrema derecha

Desde Más Madrid se atribuye la negativa del PP a «un motivo muy claro». Según la formación, el cambio obedece a «la deriva del PP hacia posiciones cada vez más cercanas a la extrema derecha, blanqueando el discurso racista y xenófobo para captar votos».

Debido a que las declaraciones institucionales requieren la unanimidad de todos los grupos y esta ha sido bloqueada, Más Madrid ha optado por llevar su iniciativa al pleno en forma de proposición.

La proposición de Más Madrid

El texto que se votará en el pleno recuerda que Lucrecia Pérez, una mujer migrante de 32 años que trabajaba en la limpieza doméstica, fue asesinada a tiros en la discoteca abandonada Four Roses. El crimen fue perpetrado por un guardia civil de 25 años y tres menores de edad, miembros de un grupo de extrema derecha, que declararon que esa noche «salían a cazar inmigrantes».

La proposición de Más Madrid pide a la Junta Municipal de Distrito que «acuerde recordar y homenajear la figura de Lucrecia Pérez cada año en esta fecha». Además, insta a la Junta a «comprometerse a trabajar por la paz, por la justicia y por la solidaridad en nuestros barrios y calles del distrito, desterrando el odio y el señalamiento«.