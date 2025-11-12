El Gobierno de Ayuso reclama a Óscar Puente que «pague lo que le debe» al Consorcio Regional de Transportes

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, ha solicitado por carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que «paguen lo que deben» al Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid (CRTM).

“Que pague lo que nos debe. En este momento el Ministerio de Transportes nos debe más de 250 millones de euros y, por tanto, está poniendo en situación muy comprometida al Consorcio Regional de Transportes, pero también al resto de operadores, que lógicamente forman parte de la red de transportes en nuestra región”, ha trasladado García Martín.

Asimismo, en la misiva insta al Gobierno central a que «ejecute con celeridad» las inversiones que estaban programadas en el Plan de Cercanías (2018/2025) y que «suba la aportación». La aportación ordinaria de la Administración General del Estado al transporte madrileño «lleva congelada desde que Pedro Sánchez es presidente en 126,89 millones de euros».

La Administración General del Estado es «la que menos aporta, solo un 6,33%», subraya. Porcentaje muy inferior al que asume la Comunidad de Madrid (79%) y el Ayuntamiento de Madrid (12,68%), «soportando entre ambas administraciones el coste principal del transporte público madrileño, mientras el Estado mantiene su contribución en niveles mínimos».

Según ha trasladado García Martín, la subvención a la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona ha crecido un 51% y la correspondiente a Canarias un 90%, la de Madrid “no ha aumentado ni un solo euro”.

“Por todo ello, solicitamos al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que, sin perjuicio de las ayudas que de forma coyuntural ambas administraciones hemos financiado para reducir el precio del transporte público, revise al alza la financiación ordinaria asignada al CRTM, de forma que se introduzcan criterios objetivos y proporcionales al volumen real de servicio y demanda del sistema madrileño de transporte público”, reza la misiva.