Madrid, anfitriona de los Premios Yvonne Blake de vestuario escénico y cinematográfico por segundo año consecutivo

La ciudad de Madrid acogía anoche, por segundo año consecutivo, los Premios Ivonne Blake de vestuario escénico y cinematográfico, organizados por la Asociación de Artistas Plásticos Escénicos y Audiovisuales de España (AAPEE) con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Madrid. Bajo el lema ‘El vestuario como herramienta para el intérprete’, la gala ha sido un homenaje al poder narrativo del vestuario y al papel esencial que desempeña en la construcción de personajes y mundos escénicos.

Los Premios Yvonne Blake, que reconocen la excelencia en el diseño de vestuario, son además una plataforma para promover valores como la sostenibilidad, el apoyo a la producción nacional y la formación de nuevas generaciones de creadores. La gala, que tuvo lugar en el Cine Capitol, reunía a grandes nombres de la cultura, la moda y el espectáculo tanto a nivel nacional como internacional.

La coordinadora general de la Alcaldía, Inmaculada Sánchez-Cervera, entregó el Premio de Honor de la Ciudad de Madrid al maestro Pedro Moreno, en reconocimiento a su trayectoria ejemplar en teatro, ópera, zarzuela y cine. Sánchez-Cervera destacaba que “Madrid no es solo una ciudad, es una forma de ser y de hacer, de imaginar y de crear. Y si alguien encarna ese espíritu del Madrid que mezcla tradición con vanguardia, rigor con pasión, elegancia con cercanía, ese es Pedro Moreno”.

Entre los galardonados de esta segunda edición destacan nombres como Arantxa Ezquerro, premiada por La Virgen Roja en la categoría de largometraje; Pepo Ruiz Dorado y Bina Daigeler, por la serie Cristóbal; Carmen y Flores de Giles, por su trabajo en Divinas Palabras, en teatro y danza, y Gabriela Salaverri, reconocida por La Verbena de la Paloma, en la categoría de espectáculo lírico y musical. El Premio Internacional ha sido para el diseñador Carlo Poggioli por Parthenope.

Dentro del marco de los premios se ha inaugurado también una exposición dedicada a Pedro Moreno en el hotel One Shot Fortuny que, con el título Pedro Moreno. El arte del vestuario, estará abierta al público de forma gratuita hasta el 17 de noviembre. Asimismo, se han organizado encuentros profesionales que posicionan a Madrid como un espacio de diálogo y crecimiento para el sector.

Con el apoyo a estos premios, el Consistorio reafirma su compromiso con la cultura y el talento creativo, consolidando a Madrid como un escenario privilegiado para la celebración de eventos de prestigio internacional y como un referente cultural europeo, capaz de atraer talento internacional y de impulsar la creatividad local.

Los Premios Yvonne Blake, creados hace dos años por la Asociación de Artistas Plásticos Escénicos y Audiovisuales de España (AAPEE), pretenden rendir homenaje a una figura fundamental en la historia del vestuario en España y en el mundo y suponen una oportunidad única para reconocer públicamente el talento, la creatividad y la excelencia de profesionales que, desde el diseño de vestuario, dan vida, contexto y profundidad a las historias que llegan a los escenarios y pantallas.