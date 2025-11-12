La 8ª edición de Animario celebra la animación de autor con México como país invitado

Cineteca Madrid, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte del ayuntamiento de Madrid, acoge del 11 al 14 de diciembre la octava edición de Animario, el Festival Internacional de Animación Contemporánea de Madrid, que dirige y comisaría Carolina López. Convertido ya en un referente internacional, Animario defiende la animación como un medio de expresión artística y un territorio de experimentación y reflexión contemporánea, reuniendo a cineastas, profesionales y público en torno a un programa que combina estrenos, retrospectivas, encuentros y talleres.

En un contexto de transformación tecnológica, Animario reivindica la autoría artística y la creación libre como valores esenciales. El festival celebra la diversidad técnica y estética de la animación contemporánea: del stop motion al documental animado, del collage digital a las nuevas formas narrativas híbridas.

Además, Animario mantiene su estructura de premios, valor diferenciador con el que el festival reconoce el talento creativo, el riesgo artístico y la dedicación que este cine implica. El premio de Producción de Animación, dotado con 18.000 euros, y el premio a Mejor Cortometraje de Animación, dotado con 5.000 euros, son los galardones con los que este festival contribuye a impulsar el trabajo de creadores nacionales e internacionales, favoreciendo también su presencia en los circuitos de todo el mundo.

Año tras año, Animario se ha consolidado como un referente nacional e internacional en la animación de autor, reuniendo a cineastas, profesionales y público en un programa que propone un amplio abanico de temáticas, técnicas y estilos. Su compromiso con la creación independiente, los nuevos lenguajes visuales y el apoyo a la producción lo distinguen dentro del panorama de festivales especializados.

Inauguración y clausura: del arte popular a la fantasía futurista

La inauguración de Animario 2025 estará marcada por el estreno en Madrid de Marcel et Monsieur Pagnol, el esperado largometraje del realizador francés Sylvain Chomet, autor de Les Triplettes de Belleville y El ilusionista. La película rinde homenaje al dramaturgo y cineasta Marcel Pagnol, una figura clave de la cultura francesa que inspiró a generaciones de narradores por su mirada humanista y su defensa de la lengua y la vida popular.

El festival se clausurará con Arco, del también cineasta francés Ugo Bienvenue, ganadora del Gran Premio en Annecy 2025. La cinta narra la historia de un niño arcoíris que viaja accidentalmente entre el futuro y el presente en una deslumbrante reflexión visual sobre la identidad, la tecnología y el deseo de pertenecer. Durante la gala de clausura también se proyectará Algo en la casa, de Carla Pereira, cortometraje ganador del Premio Animario a la Producción de Animación 2024, que se estrena por primera vez en la gran pantalla.

México, país invitado: ‘¡Viva la vida!’

Animario 2025 dedica su foco internacional a México, país invitado de esta edición bajo el lema México, ¡viva la vida!, inspirado en la célebre frase de Frida Kahlo. En colaboración con el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) y gracias al Acervo de Animación Mexicana, el festival presenta un ciclo de cinco programas que muestran la vitalidad, el ingenio y la fuerza poética del cine animado mexicano.

El ciclo incluye los largometrajes Home is Somewhere Else, de Carlos Hagerman, documental animado sobre las vivencias de jóvenes migrantes en EE. UU.; La gran historia de la filosofía occidental, ópera prima y testamento artístico de la recientemente fallecida Aria Covamonas, y Soy Frankelda, de Roy y Arturo Ambriz, primera película en stop motion producida en México y recomendada por Guillermo del Toro.

Las tres sesiones de cortometrajes —Stop Motion Exquisito, Alzo mi voz. Realidades animadas y El tejido de los sueños— recorren más de tres décadas de animación mexicana, con obras de autores consagrados como René Castillo, Sofía Carrillo, Luis Téllez, Gabriela Badillo y Carlos Carrera, junto a nuevas voces del panorama actual.

Dentro de este apartado, entre los invitados internacionales destacan Juan Medina, referente del stop motion mexicano y colaborador de Guillermo del Toro en Pinocho, y Carlos Hagerman, que impartirá además el taller para adultos Animación documental.

Animario PRO: el foro de encuentro para profesionales

Con la colaboración de Madrid Film Office, el espacio Animario PRO vuelve a convertirse en punto de encuentro entre creadores, productores y futuros profesionales. En esta edición destacan la conversación con la que se rendirá homenaje a la productora Chelo Loureiro, el encuentro con Alberto Vázquez sobre el proceso creativo de su película Decorado y una sesión especial con Irene Iborra, directora de Olivia y el terremoto invisible, primer largo en stop motion dirigido por una mujer en España.

Asimismo, Píxel Clúster, MIA (Mujeres en la Industria de la Animación) y RTVE Clan se suman al programa con mesas y paneles dedicados a la creación y difusión de contenidos animados en el ámbito audiovisual actual.

Animario en familia: emoción y creatividad

La sección Animario en familia ofrece títulos que combinan emoción, imaginación y valores universales. Entre ellos, Olivia y el terremoto invisible, de Irene Iborra, coproducción internacional en stop motion que aborda con ternura el derecho a la vivienda, y Amélie et la Métaphysique des tubes, de Liane-Cho Han y Mailys Vallade, una adaptación animada de la novela de Amélie Nothomb

El programa se completa con una selección de cortometrajes infantiles de la convocatoria abierta y con el taller familiar 1 punto, 1 línea, impartido por Daniel Tornero, que combina estampación sonora y animación abstracta colectiva.

Talleres y sesiones especiales

Además del taller de animación documental con Carlos Hagerman, el festival acoge una proyección especial presentada por Igor Prassel —programador de cine en la Cinemateca Eslovena, fundador del Festival Internacional de Cine de Animación Animateka y miembro del jurado—, con una carta blanca dedicada a la animación eslovena contemporánea. También se celebrará una sesión especial dedicada al panorama de la animación española, con cortometrajes de autores emergentes y consagrados.

Premios y jurado

Animario refuerza su apoyo a la creación independiente con sus dos galardones principales: el Premio Animario al Mejor Cortometraje Internacional, dotado con 5.000 euros, y el Premio Animario a la Producción de Animación, dotado con 18.000 euros, único en España por su enfoque artístico y su apoyo directo a la creación de nuevas obras.

El jurado del premio al mejor cortometraje está formado este año por Igor Prassel (Eslovenia), Irene Iborra (España) y Juan Medina (México). Por su parte, el jurado del premio a la producción lo integran Carla Pereira, Guillermo García Carsí y Nuria González Blanco.

Una edición que celebra la animación independiente

Animario 2025 reafirma su compromiso con la creación libre, el pensamiento crítico y la animación como arte. Frente a la uniformidad tecnológica, el festival se erige como un espacio de resistencia, descubrimiento y diálogo, donde cada película refleja la mirada singular de su autor y la capacidad de la animación para imaginar otros mundos posibles.