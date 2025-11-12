Estampa borracho y drogado su coche de lujo contra otro en Tetuán y le encuentran 1 kg de cocaína

Un alijo de 1,142 kilogramos de cocaína, una báscula de precisión y un cuchillo con mango negro. Este fue el material intervenido por la Policía Nacional y la Policía Municipal en el interior de un Porsche Macan eléctrico, valorado en 100.000 euros, tras un incidente en Madrid.

El conductor del vehículo, un hombre de 49 años de edad identificado como P. A. G., fue arrestado. El hallazgo se produjo de forma fortuita después de que el individuo provocara un fuerte accidente de tráfico.

El suceso tuvo lugar sobe las 2 de la tarde del pasado domingo, 9 de noviembre, a la altura del número 150 de la calle Bravo Murillo. El deportivo eléctrico, que circulaba «a gran velocidad» según los testigos, se estrelló sin frenar contra un Renault Koleos que estaba correctamente detenido en un semáforo en rojo.

Víctimas trasladadas al hospital

En el vehículo alcanzado viajaban una mujer de 37 años, de origen chino, y su hijo menor de edad. La colisión fue tan severa que desplazó su coche 15 metros. El niño resultó ileso y fue puesto al cuidado de su padre, que acudió al lugar. La madre, sin embargo, tuvo que ser atendida por sanitarios del SAMUR-Protección Civil por un fuerte dolor en la espalda y fue evacuada al Hospital Gregorio Marañón.

Los agentes desplazados al lugar observaron que el conductor del Porsche, de 49 años, presentaba síntomas evidentes de intoxicación: pupilas dilatadas, discurso incoherente y dificultad para mantenerse erguido. Según el atestado, el hombre reconoció que venía de una fiesta donde había estado «bebiendo y consumiendo cocaína».

Oculto en el maletero

Pese a su estado y la confesión, el individuo se negó reiteradamente a someterse a las pruebas de alcoholemia y drogas, lo que sumó un segundo delito a su detención. Durante la inspección del Porsche, los agentes encontraron primero 2,3 gramos de cocaína en la guantera.

El hallazgo principal se produjo en el maletero: dentro de un neceser blanco se ocultaba un fardo compacto de 1,140 kilos de cocaína, además de la báscula y el arma blanca. El pesaje oficial se realizó en las dependencias de Tetuán.

El detenido fue trasladado al Hospital La Paz para una valoración médica y puesto a disposición judicial por delitos contra la salud pública y por negarse a las pruebas. El Porsche fue inmovilizado y trasladado a la Base de Vicálvaro para su inspección por la Policía Científica.