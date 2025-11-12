Los 11 millones de euros del Extra 11/11 de la ONCE se vienen a Madrid

Los ONCE millones de euros del premio mayor del Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE se han ido a la localidad madrileña de Parla donde, además, se han repartido 48 cupones premiados con 50.000 euros cada uno. En total, 13.400.000 euros para la localidad madrileña. También han caído 500.000 euros en el distrito madrileño de Puente de Vallecas.

La suerte del 11/11 de la ONCE ha llegado a Parla de manos de Julián Silvestre Rodríguez, que regenta un quiosco de prensa, establecimiento colaborador solidario con la ONCE, situado en la calle Real, justo frente a la estación de Renfe de la localidad, un lugar de mucha afluencia y mucho paso de personas.

“No puedo explicar con palabras lo que siento. No he pegado ojo en toda la noche y sigo en estado de emoción constante. Ya han venido por aquí algunos premiados con 50.000 euros, pero no tengo ni idea de quién ha podido llevarse los 11 millones. Es una pasada”, decía a primera hora de esta mañana, con el quiosco lleno de gente preguntando e interesándose por lo ocurrido.

Estos 13,4 millones “han estado muy repartidos, con gente que se lleva uno, dos o tres cupones, como mucho”, contaba. “Es el tercer premio que doy este año, que estoy en racha”, afirmaba esta misma mañana, dado que vendió un Eurojackpot premiado con 200.000 euros y otro cupón premiado con 35.000 euros hace unas semanas.

Pontevedra y Ciudad Real, doble suerte millonaria

Además de los 11 millones y los premios repartidos en Parla, el sorteo del 11/11 de la ONCE ha distribuido cinco premios más de un millón cada cupón. Así, en Pontevedra, el vendedor de la ONCE Ramón Bertoldo Díaz ha dado un millón desde su puesto de venta en la Plaza de España, desde la que se suele mover por la calle Michelena. “Estoy muy contento porque hay alguien al que le he arreglado la vida con un milloncete”, ha dicho. De hecho, Ramón vendió todos los cupones que tenía asignados para este sorteo y se mostraba muy satisfecho por contar a sus vecinos que “la ilusión, a veces, se hace realidad”.

Otro millón ha recalado también en Pontevedra, en este caso en el interior, entre las localidades de A Cañiza y Covelo, lugares donde trabaja en ruta el vendedor de la ONCE Diego Rodríguez Conde que, además, lleva apenas 15 días repartiendo la ilusión en esa zona. “Ha sido llegar a esa zona y besar el santo y me hace muy feliz entrar por la puerta grande. Seguro que ahora todos mis clientes se creen que soy el que más premios reparte”, sonreía esta mañana, esperando compartir la ilusión con algunos clientes del restaurante ‘Os do Resedo’, donde habitualmente también reparte suerte.

Y la provincia de Ciudad Real ha recibido la suerte doblemente, con otros dos cupones de un millón de euros cada uno. El vendedor Víctor Sedano Arévalo ha dado un premio de un millón en Puertollano, habitualmente ubicado en la calle Valdepeñas, número 2, pero que vende por el conocido como ‘barrio de las 600’ y en el complejo petroquímico de Repsol. “Qué alegrón”, decía esta mañana, porque también ha repartido 119 premios de 2.000 euros al cupón, una cantidad “muy buena para todos mis clientes”.

Y su compañera Cynthia Raquel Zárate Villalba ha dado otro millón de euros en la Ciudad Real capital, desde sus puntos habituales de venta en la calle La Mata y la calle Toledo. “Es una alegría muy grande”, decía a primera hora de la mañana, un día en el que está de libranza, pero se ha puesto rápido su chaleco para recorrer sus zonas al encuentro de sus clientes agraciados. De hecho, también ha repartido otros 95 cupones de 2.000 euros cada uno, “una maravilla de lluvia fina”, sonreía.

Ávila ha sido otra de las provincias agraciadas por este 11/11 de la ONCE, con un cupón de un millón de euros que ha sido repartido de manos del vendedor Carlos Manuel Carpintero Morales, que vende habitualmente en el Paseo de la Estación, número 32.

El sorteo del 11 del 11 de la ONCE ha repartido hasta 66 premios de 50.000 euros al cupón por diferentes rincones de España: 3 más en A Coruña (también en Galicia); uno en Tarragona; 10 cupones repartidos en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, para sumar 500.000 euros; dos cupones premiados en Canarias y un último premio de 50.000 euros lo ha logrado un usuario que entró en la web juegosonce.es y compró ahí su cupón.

El Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE puso en juego un primer premio de 11 millones de euros, y 11 premios de un millón, a sendas extracciones de un número (cinco cifras) y una serie. Además, 119 premios de 50.000 euros, 1.309 de 2.000 y otros 1.080 de 1.200 euros.