Detenido por intentar abusar de una niña y masturbarse delante de varios menores en Puente de Vallecas (Madrid)

Un juez ha decretado el ingreso en prisión provisional de un hombre de 66 años de edad, vecino del barrio de Entrevía, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, tras ser detenido por segunda vez en pocos días por delitos relacionados con abusos a menores de edad.

La detención que ha motivado su encarcelamiento se produjo sobre la 1 de la tarde del pasado 22 de octubre. Varios vecinos de la zona alertaron a la Policía Nacional al observar a un individuo aproximándose a una niña de 11 años para intentar abusar de ella, en la confluencia de las calles de Benamejí y de los Pedroches.

Cuando los agentes acudieron al lugar, interceptaron al sospechoso y comprobaron su identidad. En ese momento, descubrieron que se trataba de la misma persona que había sido arrestada días atrás, muy cerca de allí, por masturbarse en las proximidades de un colegio delante de varios menores.

En aquella primera detención, el hombre, que está casado y reside en el barrio, intentó justificar sus actos alegando que se encontraba orinando en la vía pública. Sin embargo, esta versión fue desmentida por los testigos, quienes aseguraron a los agentes que el individuo estaba realizando acciones impúdicas.

El hecho de que el acusado quedara en libertad tras ese primer incidente había generado una notable inquietud e indignación entre los residentes de Entrevías. Tras este nuevo intento de agresión y su reincidencia, el varón de 66 años fue puesto a disposición judicial, decretándose esta vez su ingreso inmediato en prisión.