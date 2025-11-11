Detenido por atracar dos veces en 8 días una gasolinera de Madrid

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón que atracó una gasolinera dos veces en una semana. Este hombre entraba cubriendo su rostro de manera parcial con una mascarilla y una gorra, esgrimiendo una navaja. Amenazaba y agredía a los empleados, consiguiendo sustraer casi 1000 euros de la caja registradora de la estación de servicio. En el momento de la detención, portaba entre sus ropas dos armas blancas que fueron incautadas por parte de los investigadores.

La investigación comenzó el pasado 10 de octubre, al acceder un varón al interior de una gasolinera situada en la ciudad de Madrid, exhibiendo un arma blanca y dirigiéndose a la caja registradora mientras amenazaba a los empleados. Esta persona sustrajo casi 600 euros de la máquina de cobro, huyendo del establecimiento instantes después.

Ocho días después vuelve a la misma gasolinera

El día 18 de octubre, se cometió otro robo en la misma estación de servicio. En esta ocasión, un hombre accedió al interior, ocultando parcialmente su rostro con una mascarilla y una gorra. El individuo entró armado con una navaja y se dirigió a los dos empleados que se encontraban detrás del mostrador exigiéndoles la recaudación, proliferando insultos y amenazas de muerte.

Los trabajadores se quedaron paralizados, por lo que cogió violentamente del cuello a una empleada, iniciándose un forcejeo que le causó un corte en el antebrazo, siendo obligados a abrir la caja fuerte y poder sustraer la recaudación, que ascendía a más de 400 euros, abandonando precipitadamente el lugar.

Avanzadas las pesquisas policiales, pudo determinarse que ambos hechos presentaban un modus operandi similar y fueron realizados por el mismo autor, por lo que el pasado 28 de octubre se estableció un dispositivo especial de localización que culminó con la detención de esta persona. En el momento del arresto le fueron incautadas dos armas blancas. Se le imputaron dos delitos de robo con violencia e intimidación y otro de lesiones. Tras su paso a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión.